Груз 200 для Ставрополя: ВСУ уничтожили подполковника РФ - начальника артразведки

Ликвидированный оккупант Вячеслав Савинов

Вооруженные силы Украины ликвидировали подполковника российских оккупационных войск Вячеслава Савинова.

Уничтоженный оккупант был начальником артиллерийской разведки 49 армии РФ. Он был уничтожен в Украине еще 12 марта, однако о смерти оккупанта в России сообщили только сейчас, сообщает Defence Express.

Отмечается, что смерть русского оккупанта подтвердили в России только сейчас. Сообщение о ликвидации оккупанта появилось на сайте Региональной общественной организации ветеранов и выпускников Казанского высшего училища ракетных войск и артиллерии.

Обратим внимание, что Савинов являлся заместителем начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии и возглавлял артиллерийскую разведку 49 общевойсковой армии РФ.

Согласно сообщению, захоронение было произведено через две недели после смерти полковника путинской армии. И до 11 апреля в России о его гибели молчали.

Читайте такжеГруз 200 для Брянска: ВСУ уничтожили пилота-подполковника, атаковавшего мирные города

Добавим, что до агрессии против Украины Савинов засветился в Сирии, где принимал участие в зверствах против мирных жителей.

Обратим внимание, что по официальной информации штаб 49-й армии расположен в Ставрополе.

Читайте еще: