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Пекли и раздавали хлеб под обстрелами: две работницы супермаркета не покинули Ирпень и кормили людей

12 апреля 2022, 07:39

Женщины остались работать, потому что понимали, что могут спасти жизни многих местных жителей.

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Две работницы супермаркета в Ирпене не покинули город, а остались кормить людей/ Скрин из видео

В Ирпене работницы местного супермаркета Леся и Таня продолжали свою работу, несмотря на обстрелы оккупантов. Они решили остаться в городе, ведь понимали, что могут спасти жизни многих местных жителей, обеспечив им доступ к пище.

Администратор супермаркета Таня и пекарь Леся оставались под перекрестным огнем более месяца. Они пекли хлеб и раздавали его и другие продукты людям, которые не могли эвакуироваться и остались в городе. Историю подвига женщин рассказывает ТСН.

Женщины рассказывают, что не могли позволить себе уехать из города, потому что понимали, что от них зависит не одна жизнь.

Они пекли хлеб под огнем фонарей, чтобы не привлекать внимание оккупантов. Были случаи, когда захватчики приходить в супермаркет, однако натыкались на запертые двери, стучали и им никто не открывал. Дезориентированные оккупанты не понимали, как зайти в помещение, и уходили ни с чем.

Когда у работниц супермаркета закончилась мука и почти закончилось топливо в генераторе, женщины познакомились с военными Котом, Паровозом и Одессой. После этого украинские бойцы несмотря на все риски и постоянные обстрелы доставляли в супермаркет муку и другую провизию, которую им предоставляли волонтеры. Военные с таким грузом преодолевали опасный путь в 4 километра.

Коллеги Тани и Леси, которые также остались в супермаркете, делали консервы из рыбы и тоже раздавали их голодным людям. Сотрудницы заведения кормят людей и сейчас, раздавая им еду.

Ранее сообщалось, что в Ирпене трое оккупантов жестоко изнасиловали 20-летнюю девушку.

Напомним, российские захватчики уничтожили в Ирпене Киевской области сотни Библий. Часть из них сожгли, еще часть просто порвали и разбросали.

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