"Каждый второй житель Ирпеня живет лучше Бузовой": Усик разрывает соцсети

Александр Усик с женой Екатериной / Instagram

Российски войска продолжают атаковать Украину и бомбить мирные города. Оккупанты уничтожают инфраструктуру, издеваются над мирным населением и убивают детей.

Кадры из Бучи, Ирпеня и Гостомеля шокировали весь мир. Под Ирпенем жила семья украинского боксера и чемпиона мира Александра Усика.

Жена Усика Екатерина с начала масштабного вторжения войск Путина активно поддерживает Украину. На своей страничке в Instagram жена боксера высмеяла российских военных, которые удивлялись хорошей жизни украинцев.

"Они удивляются, что в Украине все живут по-богатому, есть деньги на New Balance и трусы. Что бы с ними было, если бы они зашли в Goodwine? У нас каждый второй житель Ирпеня, Бучи, Ворзеля жили лучше, чем Ольга Бузова. Звезда с 20 миллионами подписчиков живет в убогой квартире, что уже говорить про остальных...", - говорит Екатерина.

Позицию жены Усика поддерживают миллионы украинцев.

Усика хотят лишить наград в Крыму

Однако в Крыму, откуда родом сам боксер, намерены лишить украинского боксера награды "За верность долгу".

Об этом заявил так называемый глава госсовета Крыма Владимир Константинов. Также оккупант собирается лишить наград экс-президента Украины Леонида Кучму и бывшего премьера АР Крым Сергея Куницына.

Напомним, что за последние восемь лет Александр Усик неоднократно говорит, что что Крым – это Украина.

Как ранее сообщали, оккупанты разбомбили дом Александра Усика в Киевской области. Екатерина Усик показала, что натворили российские войска.

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