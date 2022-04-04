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Власти Ирпеня придумали, как возобновить сообщение с Киевом

4 апреля 2022, 20:31

Сегодня рядом с разрушенным мостом в Романовке начали делать насыпь для обустройства временного моста.

В Ирпене постоят временный мост / facebook.com/markushinoleksa

Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал об обустройстве на выезде из города моста, который позволит восстановить автомобильное сообщение со столицей Украины.

По информации городского главы в Facebook, Ирпень постепенно восстанавливается после освобождения от российских оккупантов. В сотрудничестве с областными властями город вскоре возобновит переправу на пути в Киев.

"Сегодня рядом с разрушенным мостом в Романовке начали делать насыпь для обустройства временного моста. Благодаря этому восстановление Ирпеня и восстановление коммуникаций в городе значительно ускорится", – написал Маркушин.

Геноцид в Буче

После освобождения Киевской области стало известно о том, что российские военные насиловали и убивали украинцев в оккупированных населенных пунктах.

Во время захвата Бучи оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Оккупанты также пытали и убивали украинских детей.

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