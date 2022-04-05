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Награбленное в Украине всплыло в РФ: беженка из Ирпеня вычислила мародера

5 апреля 2022, 04:05

На электронную почту беженки пришло письмо о том, что кто-то пытается восстановить аккаунт с телефона, который она оставила в квартире в Ирпене.

Ирпень, авиаудар, частный сектор
/ Facebook

Украденный российскими оккупантами телефон в Ирпене обнаружился в российском Санкт-Петербурге.

Об этом рассказала Корреспондент.net пострадавшая местная жительница Наталья М.

По ее словам, на электронную почту пришло письмо о том, что кто-то пытается восстановить аккаунт с телефона, который она оставила в квартире во время срочной эвакуации из Ирпеня.

"Аккаунт пытались восстановить в ночь на 4 апреля, письмо мне приходило раз 10, то есть столько же было попыток", - рассказала пострадавшая.

В сообщении было указано, что устройство находится рядом с Санкт-Петербургом.

"Когда слышишь взрывы то не думаешь о телефонах, ноутбуках и украшениях. Все это мы оставили дома… Я думаю, что они еще вынесли и мелкую бытовую технику. У нас в каждой квартире выбиты двери", - рассказала пострадавшая.

Но это, по ее словам, мелочи, поскольку только в их доме оккупанты убили пять человек.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты занимаются мародерством в Украине, используя амуницию для перевозки награбленного.

Об этом рассказал один из защитников Украины, который осмотрел бронежилет противника.

По его словам, металлическую пластину в бронежилете оккупант РФ заменил на макбук.

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