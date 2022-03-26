Байден назвал Владимира Путина "мясником"

Во время визита к украинцам в Польше Байден сказал, что его всегда удивляет "глубина и сила человеческого духа".
Президент США Джо Байден в очередной раз высказался о президенте России нелестно.
После визита Байдена к украинским беженцам в Варшаве президент США назвал Владимира Путина "мясником".
На вопрос журналистов, что заставило его думать о беженцах, когда он каждый день имеет дело с Путиным, Байден ответил: "Он мясник".
Во время визита к украинцам в Польше Байден сказал, что его всегда удивляет "глубина и сила человеческого духа".
"Это невероятно, это невероятно. Я вижу всех этих маленьких детей. Просто хочу обнять, просто хочу сказать спасибо", - сказал Байден.
Байден добавил, что каждый из украинских детей сказал:
"Помолитесь за моего папу, дедушку или брата, который сражается". И я помню, каково это, когда у тебя есть кто-то в зоне боевых действий. Каждое утро ты встаешь и удивляешься. Ты просто удивляешься. И ты молишься, чтобы тебе не позвонили".
Ранее президент США Джо Байден заявил, что глава Кремля Владимир Путин является военным преступником. После брифинга, на котором Джо Байден подписал документ и объявил о вооруженной помощи США Украине.
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