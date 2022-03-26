Нападение Путина на Польшу обернется контрударом НАТО: Байден сделал заявление о 5-й статье Альянса

Пятая статья НАТО - священная обязанность для Запада, - Байден / Reuters

Соединенные Штаты Америки считают 5-ю статью НАТО, согласно которой нападение на одного из участников блока является атакой на весь Альянс, основополагающим принципом. Польша может рассчитывать на союзников в случае угрозы своей безопасности. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

Как сообщает CNN, глава Белого дома сказал, что стабильность в Европе является критически важным фактором для США. Реализация политики Штатов по всему миру зависит от единства Европы.

"Способность Америки выполнять свою роль в других частях мира зависит от единой Европы, безопасной Европы. Мы это узнали из печального опыта двух мировых войн, но тогда не были привлечены к стабильности в Европе. Поэтому я уже давно говорю, как сенатор, член Комитета по международным отношениям, как вице-президент в течение восьми лет, и теперь президент, что стабильность в Европе критически важна для США", - отметил Байден.

Кроме того, президент США и лидеры государства считают 5-статью НАТО, предусматривающую коллективную защиту страны, на которую могут напасть, "священной обязанностью".

"Мы воспринимаем как священный долг (реализацию) статьи 5, и вы можете на это рассчитывать", - уверяет Байден.

Также он добавил, что Путин надеялся на раскол в странах Альянса после военного вторжения РФ в Украину, однако Запад остается единым механизмом.

Он также добавил, что Путин надеялся, что ему удастся поделить страны НАТО своим вторжением в Украину.

"Самый важный критерий в этом мире, меняющий время... заключается в том, что НАТО остается абсолютно, полностью, полностью объединенным. В наших точках зрения нет разделения. Что бы мы ни делали, мы делаем в унисон", - подчеркнул Джо Байден.

Напомним, ранее бывший командующий силами НАТО в Европе Уесли Кларк заявил о том, что Россия может применить ядерное тактическое оружие по территории Польши.