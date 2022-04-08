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Руководство Евросоюза посетило Бучу: им показали последствия зверств оккупантов

8 апреля 2022, 18:50

Руководству Евросоюза показали тела жертв российских оккупантов и уничтоженную российскую технику.

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Урсула Урсула фон дер Ляйен посетила Бучу / телеграмм-канал Дениса Шмигаля

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн, Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и премьер Словакии Эдуард Гегер посетили Бучу Киевской области, где после российской оккупации нашли сотни тел мирных жителей.

"Посетили Бучу. Показал президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю и премьеру Словакии Эдуарду Хегеру зверства, которые совершили российские военные над гражданскими украинцами", - пишет премьер-министр Денис Шмигаль в своем телеграмм-канале.

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Руководству ЕС показали зверства оккупантов / телеграм-канал Дениса Шмигаля

На фотографиях, которые прикреплены к сообщению, видно, как руководству Евросоюза показывают тела жертв российских оккупантов, их могилы. Также за их упокой члены делегации поставили свечи в местном храме.

"Мы никогда не простим врагу этих преступлений. Совместно работаем с нашими европейскими партнерами над тем, чтобы как можно быстрее остановить агрессора", - подчеркнул премьер.

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В Буче продолжают находить убитых оккупантами людей / телеграм-канал Дениса Шмигаля
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За упокой погибших зажгли свечи / телеграмм-канал Дениса Шмыгаля

Зверства оккупантов в Буче

После бегства российских оккупантов из Киевской области в городе Буча к северо-западу от Киева обнаружили сотни трупов мирных жителей. Часть тел лежала прямо на дорогах и обочинах, часть в подвалах, кого-то успели похоронить в братских могилах и просто во дворах домов.

На многих телах убитых были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны. Значительную часть людей убили, потому что они могли быть свидетелями других преступлений. Также выявлены многочисленные случаи изнасилований и убийств детей.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом-застенок, где расстреливали мирных жителей.

Российская Федерация отрицает вину за зверства в городе, назвав это провокацией. Тела, по версии россиян, подбросили после отступления оккупационных войск. В то же время, многочисленные спутниковые снимки свидетельствуют, что мирных людей убивали именно оккупанты, а тела лежали на улицах неделями.

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Буча
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