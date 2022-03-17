Байден обозвал Путина кровавым диктатором и чистейшим головорезов

Джо Байден обозвал Путина / Reuters

Президент США Байден, вчера назвавший президента РФ Путина "военным преступником", сегодня назвал его "кровавым диктатором" и "чистейшим головорезом".

"Сейчас Ирландия, Великобритания стоят против кровавого диктатора, чистейшего головореза, который ведет аморальную войну против народа Украины", — сказал Байден.

Байден вспомнил Путина, назвав его "кровавым диктатором и чистейшим головорезом", во время речи в Капитолии. Президент посетил ланч в честь Дня святого Патрика у спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Накануне Байден использовал относительно Путина другой эпитет – "военный преступник". Ранее официальные лица США избегали подобных высказываний в адрес лидера РФ. Тогда они объясняли этот подход необходимостью соблюдать точность формулировки, в частности, юридическую.

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Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Запад не хочет закрывать небо над Украиной, потому что в таком случае США могут стать участником Третьей мировой войны.

"Как мы говорили ранее ‒ бесполетная зона потребует от нас и НАТО потенциально сбивать российские самолеты. Мы не заинтересованы в том, чтобы ввязываться в третью мировую войну", - говорит спикер американской президентской администрации.

Ранее президент США Джо Байден сделал заявление о том, что в Украину в рамках военной помощи направят 800 единиц ПВО, 9 тысяч противотанковых систем, 7 тысяч единиц стрелкового оружия и 20 миллионов боеприпасов.