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Третья мировая уже могла начаться: никто не знает, что будет, если Украина не выстоит – Зеленский

17 марта 2022, 13:29

Вторжение России в Украину может стать началом Третьей мировой войны, допустил Владимир Зеленский.

Зеленский
Возможно, Третья мировая война уже началась - Зеленский / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Полномасштабное военное вторжение России на территорию Украины может стать началом Третьей мировой войны. Никто не может сказать, что будет в том случае, если украинское государство не выстоит. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Никто не знает, возможно, она (Третья мировая война) уже началась. И какова вероятность этой войны, если Украина падет, если так случится? Очень сложно сказать", - сказал украинский гарант в интервью NBC.

Также он подчеркнул, что никто не может сделать прогноз о том, когда такая война начнется, и когда закончится.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Запад не хочет закрывать небо над Украиной, потому что в таком случае США могут стать участником Третьей мировой войны.

"Как мы говорили ранее ‒ бесполетная зона потребует от нас и НАТО потенциально сбивать российские самолеты. Мы не заинтересованы в том, чтобы ввязываться в третью мировую войну", - говорит спикер американской президентской администрации.

Ранее президент США Джо Байден сделал заявление о том, что в Украину в рамках военной помощи направят 800 единиц ПВО, 9 тысяч противотанковых систем, 7 тысяч единиц стрелкового оружия и 20 миллионов боеприпасов.

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