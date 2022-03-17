"Мы не хотим ввязываться в Третью мировую войну": спикер Белого дома о бесполетной зоне над Украиной

Джен Псаки / Reuters

В Белом доме утверждают, что США не хотят ввязываться в Третью мировую войну, к которой непременно приведет установление над Украиной бесполетной зоны. Об этом рассказала пресс-секретарь администрации президента Джо Байдена Джен Псаки в ходе брифинга.

Она говорит, что отказ Белого дома в установление над Украиной бесполетной зоны прямо связан с интересами национальной безопасности США.

"Как мы говорили ранее ‒ бесполетная зона потребует от нас и НАТО потенциально сбивать российские самолеты. Мы не заинтересованы в том, чтобы ввязываться в третью мировую войну", — сказала она.

Поскольку оба варианта прямо приведут к дальнейшей эскалации конфликта с Россией.

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Напомним, ранее в посольстве США прокомментировали вероятность введения бесполетной зоны над Украиной.

"Единственное, что я хотела бы добавить по бесполетной зоне: неготовность к чему-то подобному частично связана с тем, что это явно было бы эскалацией. Другими словами, вы знаете, что для США или других союзников по НАТО, если они лоб в лоб столкнутся с российскими военными – это, скорее всего, приведет к эскалации ситуации, а не к ее деэскалации", – об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.