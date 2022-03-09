"Явная эскалация": в США объяснили отказ от бесполетной зоны над Украиной

/ УНИАН

В посольстве Соединенных Штатов прокомментировали вероятность введения бесполетной зоны над Украиной.

В международном сообществе продолжаются дискуссии о дальнейшей помощи Украине. Как подчеркнула временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью РБК-Украина, это "развивающаяся ситуация".

"Единственное, что я хотела бы добавить по бесполетной зоне: неготовность к чему-то подобному частично связана с тем, что это явно было бы эскалацией. Другими словами, вы знаете, что для США или других союзников по НАТО, если они лоб в лоб столкнутся с российскими военными – это, скорее всего, приведет к эскалации ситуации, а не к ее деэскалации", – заявила Квин.

Временная поверенная отметила попытки США разрядить ситуацию в этот момент. Вместе с другими союзниками американцы ищут креативный подход, который мог бы помочь найти "полезное решение" для обороны Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже 13 дней слышит от Запада только обещания по поставкам самолетов, а вина за каждую смерть в Украине лежит на россиянах, но отвечает за это и мир.