В Минобороны прокомментировали использование оккупантами химического оружия в Мариуполе

Анна Маляр / facebook.com/ganna.maliar

Анна Маляр, заместитель руководителя Министерства обороны Украины Алексея Резникова, дала официальный комментарий по поводу применения химического оружия российскими оккупантами в истерзанном ними городе Мариуполь. Об этом она говорила 12 апреля в эфире телемарафона.

"По состоянию на данный момент мы эту информацию проверяем, пытаемся понять, что. По предварительным данным, есть предположение, что это, скорее всего, были фосфорные боеприпасы. Возможно. Окончательная официальная информация будет позже. Но нужно понимать, что риск применения химического оружия действительно существует и он достаточно высокий", — заявила Маляр.

Немногим ранее представители полка Нацгвардии "Азов" говорили, что люди, которые пострадали после распространения врагом ядовитого вещества в Мариуполе, сейчас находятся в относительно удовлетворительном состоянии.

И контакт мирных жителей с этим самым веществом был минимальным - потому что эпицентр поражения находился достаточно далеко от места их нахождения.

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Напомним, ранее, вечером в понедельник, 11 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Об этом сообщили представители полка Нацгвардии "Азов" (именно они ведут тяжелые бои в полном окружении с россиянами и боевиками "ДНР").

Сообщалось, что снаряд с химическим оружием сбросили с беспилотника. Пострадавшие жаловались на дыхательную недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

Позже куратор "Азова" Андрей Белецкий рассказал, что применение самого опасного оружия было в районе завода "Азовсталь". Он сообщил, что пострадали три человека они находятся в удовлетворительном состоянии.

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