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Ночью вражеские танки горят лучше: ВСУ "отминусовала" технику РФ и показали это на видео

13 апреля 2022, 09:57

Украинские военные ночью уничтожили российский танк – от него остались лишь обгорелые обломки.

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Украинские военные "поджарили" российский танк/ Скрин из видео

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский танк и показали момент ликвидации на видео. Вражеская техника после прицельного попадания вспыхнула и сгорела.

Соответствующее видео обнародовала Служба связей с общественностью 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко в Facebook. При этом в Минобороны, комментируя такую видеозапись, отметили, что российские танки ночью горят еще лучше.

"Украина – мистическая и загадочная страна. Ночью танки российских оккупантов горят еще лучше", – написали в Минобороны в Facebook.

На видео видно, как украинские бойцы сначала подбивают, а вторым метким выстрелом полностью уничтожают танк российских захватчиков. Уже утром украинские воины зафиксировали результат своей работы – обломки сгоревшего вражеского танка стоят в поле.

Ранее сообщалось, что защитники Украины захватили в бою российский танк Т-80. Теперь тяжелая техника оккупантов будет использована против них же самих.

Напомним, украинские воздушные силы во вторник, 12 апреля, сбили российский штурмовик Су-25. Этот самолет оккупантов пополнил список ликвидированных российских воздушных целей и стал юбилейным – 300-м.

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