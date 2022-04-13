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Сотня орков потеряли руки и ноги: в Петербурге очередь из скорых с ранеными оккупантами

13 апреля 2022, 09:28

В больницы Петербурга свозят большое количество раненых на Украине российских военных. Местные больницы не могут принять столько тяжелых пациентов.

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В Петербурге зафиксировали очередь из скорых с ранеными оккупантами/ Скрин из видео

В Петербурге зафиксировали огромную очередь из скорых с тяжелоранеными в Украине российскими военными. В больницу привезли десятки оккупантов.

Видео с огромной очередью скорых обнародовал 24 канал. Сообщается со ссылкой на украинскую разведку, что около сотни захватчиков – с оторванными руками или ногами.

В каждую машину скорой россияне поместили по двое-трое оккупантов. Медики не могут принять такое большое количество раненых.

Напомним, по последним данными Минобороны по состоянию на 12 апреля, в Украине уже погибли около 19600 российских военных.

Ранее сообщалось, что у Путина решили продолжать захватническую войну против Украины. Они выбирали между этим решением и тем, соглашаться ли на переговоры, говорит советник председателя ОП Алексей Арестович.

Также сообщалось, что украинские защитники освободили 15 населенных пунктов в Херсонской области и отодвинули линию активных боевых действий за пределы Днепропетровщины вглубь Херсонщины. Теперь на территории Днепропетровской области не осталось оккупантов.

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