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Поменять "Кощея" на мариупольцев: Аваков предложил, что делать с задержанным Медведчуком

13 апреля 2022, 08:16

Если Кремль хочет получить кума Путина Медведчука, то должен обеспечить "зеленый" коридор для жителей осажденного города Мариуполь, сказал Арсен Аваков.

Аваков, Медведчук
Аваков предложил обменять Медведчука на мариупольцев / Коллаж УНИАН, СБУ

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков предложил обменять задержанного олигарха и кума президента РФ Виктора Медведчука на украинских заложников оккупантов в Мариуполе - и военных, и гражданских.

По словам Авакова, если Кремль хочет получить Медведчука, то должен обеспечить "зеленый" коридор для жителей осажденного города.

Экс-глава МВД заверил, что эта "сделка" с Москвой никак не помешает вернуть временно оккупированные территорри под контроль ВСУ.

"Менять гниду на мариупольцев – на всех, гражданских и военных.. пусть кремл*ди отходят и дадут нашим людям коридор.. А мы им - Кощея... Согласны? Территории потом заберём", – написал Аваков на своей странице в Facebook.

Пользователи соцсети, в принципе, положительно восприняли идею Авакова. Некоторые озвучили предложение поменять Медведчука на оккупированный Крым.

Впрочем, многие сомневаются в том, что план Авакова сработает, мол, Путин не станет спасать своего кума.

"Кинет кума)) лишь бы от российского снаряда не погиб - селяви))"

"Та кому он нужен?! Он у кума бабла накрысил"

"На все сто согласен, но он не нужен пуйлу. А реальнее национализировать все активы и направить на финансирование и обеспечение ЗСУ"

Задержание Медведчука

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении спецоперации Службы безопасности Украины, в ходе которой задержали Виктора Медведчука - кума Путина и народного депутата от ОПЗЖ.

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил задержание Медведчука и заявил, что ни один изменник не избежит наказания и будет отвечать по закону Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что СБУ разыскала и "взяла" кума Путина "не в Киеве".

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Медведчуку теперь нужно спрятаться в тюрьме, чтобы выжить. По его словам, в России Медведчука обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.

Дело Медведчука

8 октября Виктору Медведчуку объявили подозрение о государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

Печерский районный суд в Киеве продлил Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года.

В конце февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

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