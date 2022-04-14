Собираются пойти на Краматорск и Константиновку: британская разведка назвала новые цели Путина

Путинская армия продолжает стягивать свои силы на Донбасс, готовясь к новому наступлению.
Российский диктатор Владимир Путин интересуется восточными областями Украины, и сейчас он готовится к новому наступлению на Украину.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании Тwitter. При этом в британской разведке считают, что следующими целями Путина могут стать города Краматорск и Константиновка в Донецкой области.
"Выступление Путина во вторник (12 апреля – ред.) подчеркнуло его интерес к Донбассу, где российская армия атакует ВСУ и готовится к наступлению. Города Краматорск и Константиновка, вероятно, станут мишенью для аналогичного уровня насилия со стороны российских властей", – говорится в сообщении.
Россия пытается одновременно стягивать побольше своих сил для наступления и наносить массированные удары ракетами и артиллерией.
При этом в британской разведке напомнили, что большое количество войск и техники РФ сейчас находятся в Мариуполе, где их героически сдерживают украинские военные.
Ранее сообщалось, что подбитый украинскими военными ракетный крейсер Москва, который является флагманом Черноморского флота РФ, пошел ко дну. Он стал крупнейшим военным кораблем, потопленным в мире после 1945 года. Таким образом российский флот потерпел крупнейшее поражение со времен Второй мировой войны, отмечает советник председателя ОП Алексей Арестович.
Также Арестович пригрозил Москве ударом в ответ в случае атаки по столице Украины – Киеву. По его словам, на каждый выстрел по нашим органах управления "у нас найдется своя резьба".
Читайте также:
- Сами себя топят: в РФ ищут козла отпущения из-за провала в войне и ломают режим Путина - Грозев
- Тигр, Камаз и три Уралы: украинские военные подорвали мост и уничтожили колонну техники РФ
- Путин хотел захватить Киев и ряд других городов под видом учений - документ