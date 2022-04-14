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Собираются пойти на Краматорск и Константиновку: британская разведка назвала новые цели Путина

14 апреля 2022, 12:07

Путинская армия продолжает стягивать свои силы на Донбасс, готовясь к новому наступлению.

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Британская разведка назвала новые цели Путина/ Reuters

Российский диктатор Владимир Путин интересуется восточными областями Украины, и сейчас он готовится к новому наступлению на Украину.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании Тwitter. При этом в британской разведке считают, что следующими целями Путина могут стать города Краматорск и Константиновка в Донецкой области.

"Выступление Путина во вторник (12 апреля – ред.) подчеркнуло его интерес к Донбассу, где российская армия атакует ВСУ и готовится к наступлению. Города Краматорск и Константиновка, вероятно, станут мишенью для аналогичного уровня насилия со стороны российских властей", – говорится в сообщении.

Россия пытается одновременно стягивать побольше своих сил для наступления и наносить массированные удары ракетами и артиллерией.

При этом в британской разведке напомнили, что большое количество войск и техники РФ сейчас находятся в Мариуполе, где их героически сдерживают украинские военные.

Ранее сообщалось, что подбитый украинскими военными ракетный крейсер Москва, который является флагманом Черноморского флота РФ, пошел ко дну. Он стал крупнейшим военным кораблем, потопленным в мире после 1945 года. Таким образом российский флот потерпел крупнейшее поражение со времен Второй мировой войны, отмечает советник председателя ОП Алексей Арестович.

Также Арестович пригрозил Москве ударом в ответ в случае атаки по столице Украины – Киеву. По его словам, на каждый выстрел по нашим органах управления "у нас найдется своя резьба".

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