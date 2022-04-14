Тигр, Камаз и три Урала: украинские военные подорвали мост и уничтожили колонну техники РФ

Украинские военные взорвали мост и уничтожили колонну техники РФ/ Facebook Генштаб ВСУ

Группа Сил специальных операций ВСУ взорвала мост вместе с вражеской колонной, которая направлялась в город Изюм на Харьковщине.

Колонну заметили еще несколько дней назад. В ней были бронеавтомобиль Тигр, Камаз и три Уралы, которые хотели добраться до российской группировки в Харьковской области, чтобы усилить их. Однако добраться до места назначения им не удалось – украинские бойцы в прямом смысле слова встретили их "очень горячо". Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

"Установив маршрут движения вражеской колонны, операторы ССО Украины осуществили доразведку объекта, который больше всего подходил для проведения инженерной засады. Это был мост на пути вражеской техники. Далее – кропотливая профессиональная работа: определение места установки зарядов, расчет необходимого количества тротилового эквивалента", – рассказывают в Генштабе.

Защитники Украины установили взрывчатку под мост и начали ждать, когда подтянется колонна противника. Когда те доехали, всю колонну уничтожили вместе с мостом.

Ранее сообщалось, что мобильные подразделения Вооруженных сил сбили два российских самолета, которые бомбардировали населенные пункты Харьковской области.

Также ранее ССО показали на видео, как превращают в лом технику оккупантов на Донбассе. Украинские бойцы меткими выстрелами уничтожили целый ряд вражеской техники, которая зашла в один из населенных пунктов и пыталась спрятаться между жилыми домами.

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