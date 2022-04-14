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Тигр, Камаз и три Урала: украинские военные подорвали мост и уничтожили колонну техники РФ

14 апреля 2022, 10:06

Украинские бойцы "очень горячо" встретили колонну россиян и отправили их "на концерт Кобзона".

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Украинские военные взорвали мост и уничтожили колонну техники РФ/ Facebook Генштаб ВСУ

Группа Сил специальных операций ВСУ взорвала мост вместе с вражеской колонной, которая направлялась в город Изюм на Харьковщине.

Колонну заметили еще несколько дней назад. В ней были бронеавтомобиль Тигр, Камаз и три Уралы, которые хотели добраться до российской группировки в Харьковской области, чтобы усилить их. Однако добраться до места назначения им не удалось – украинские бойцы в прямом смысле слова встретили их "очень горячо". Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

"Установив маршрут движения вражеской колонны, операторы ССО Украины осуществили доразведку объекта, который больше всего подходил для проведения инженерной засады. Это был мост на пути вражеской техники. Далее – кропотливая профессиональная работа: определение места установки зарядов, расчет необходимого количества тротилового эквивалента", – рассказывают в Генштабе.

Защитники Украины установили взрывчатку под мост и начали ждать, когда подтянется колонна противника. Когда те доехали, всю колонну уничтожили вместе с мостом.

  • Украинские военные взорвали мост и уничтожили колонну техники россиян
    Украинские военные взорвали мост и уничтожили колонну техники россиян Facebook Генштаб ВСУ
  • Украинские военные взорвали мост и уничтожили колонну техники россиян
    Украинские военные взорвали мост и уничтожили колонну техники россиян Facebook Генштаб ВСУ
  • Украинские военные взорвали мост и уничтожили колонну техники россиян
    Украинские военные взорвали мост и уничтожили колонну техники россиян Facebook Генштаб ВСУ
  • Украинские военные взорвали мост и уничтожили колонну техники россиян
    Украинские военные взорвали мост и уничтожили колонну техники россиян Facebook Генштаб ВСУ
  • Украинские военные взорвали мост и уничтожили колонну техники россиян
    Украинские военные взорвали мост и уничтожили колонну техники россиян Facebook Генштаб ВСУ

Ранее сообщалось, что мобильные подразделения Вооруженных сил сбили два российских самолета, которые бомбардировали населенные пункты Харьковской области.

Также ранее ССО показали на видео, как превращают в лом технику оккупантов на Донбассе. Украинские бойцы меткими выстрелами уничтожили целый ряд вражеской техники, которая зашла в один из населенных пунктов и пыталась спрятаться между жилыми домами.

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