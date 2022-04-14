"Вы будете смеяться, но Чернобаевка-15": Арестович показал видео очередного разгрома оккупантов

Арестович показал видео очередного разгрома оккупантов / скриншот с видео

Украинские военные вновь "гостеприимно" встретили российских оккупантов в Чернобаевке. На этот раз были уничтожены склады с боеприпасами.

"Вы будете смеяться, но…Чернобаевка-15. Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса (Крым) уничтожены", - написал советник главы ОПУ Алексей Арестович на своей страничке в Facebook.

По его информации, ко дну пошел и российский крейсер "Москва".

"Плюс - флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" произвёл отрицательное всплытие в районе того острова, где его послали на йух. Где "Москва"? "Она утонула". Утопление "Москвы" - колоссальное по значению военное событие и крупнейшее поражение российского флота со времён ВМВ. Очень звонкая пощёчина, тем более символическая по названию. Не ходили бы вы, черти, в Украину", - посоветовал оккупантам Арестович.

Как сообщал Главред, ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким объяснил, почему российские оккупанты продолжают настойчиво стягивать технику в Чернобаевку Херсонской области, хотя постоянно попадают под удары украинских защитников.

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