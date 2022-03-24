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Украинские бойцы захватили и уничтожили колонну обеспечения оккупантов на севере

24 марта 2022, 11:52

Солдатам и офицерам ВСУ удалось одержать победу над колонной российских агрессоровю

Украинские бойцы захватили и уничтожили колонну обеспечения оккупантов на севере /Facebook.com/GeneralStaff.ua

В северных районах Украины бойцам украинской армии удалось частично захватить, а частично уничтожить колонну российской оккупационной армии. Об этом написали на Фейсбук-странице Генштаба ВСУ

"На севере Украины частично уничтожена, а частично захвачена колонна обеспечения российских оккупантов. Сопротивление продолжается! Итого победим!", - говорится в тексте.

  • Разбитая колонна оккупантов
    Разбитая колонна оккупантов https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
  • Разбитая колонна оккупантов
    Разбитая колонна оккупантов https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
  • Разбитая колонна оккупантов
    Разбитая колонна оккупантов https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
  • Разбитая колонна оккупантов
    Разбитая колонна оккупантов https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
  • Разбитая колонна оккупантов
    Разбитая колонна оккупантов https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

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Напомним, ранее украинские военные совместно с разведчиками и бойцами Грузинского легиона уничтожили российскую колонну, взорвав ее.

Как сообщили в командовании Сил специальных операций ВСУ в Facebook, на месте подрыва "живая сила противника опознанию не подлежит". Также в командовании обнародовали соответствующее видео уничтожения вражеской колонны.

"Это – наш очередной доклад украинскому народу. Мы давали вам присягу на верность, и мы выполняем свое обещание: в глубоком тылу противника воины Сил обороны Украины уничтожили очередную колонну россиян. Это произошло в тесном взаимодействии с нашим собратьям из Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Грузинского Легиона", – говорится в сообщении.

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ВСУ российское вторжение новости Украины
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