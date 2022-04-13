ВСУ уничтожили два российских самолета, которые бомбили Харьков / Reuters

Мобильные подразделения Вооруженных сил сбили два российских самолета, которые бомбардировали населенные пункты Харьковской области.

"Сегодня мобильные подразделения ВСУ сбили 2 российских самолета, которые атаковали населенные пункты Харьковщины. Веримв наши Вооруженные Силы Украины, которые круглосуточно обороняют Харьковскую область", - сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Читайте такжеДва вертолета одним выстрелом: украинские десантники впервые сбили вражеские воздушные суда с ПТРКНапомним, что Украинские Воздушные силы во вторник, 12 апреля, сбили российский штурмовик Су-25. Этот самолет оккупантов пополнил список ликвидированных российских воздушных целей и стал юбилейным – 300-м.

Напомним, один из украинских военных летчиков совершил героический поступок в самом начале нападения российских оккупантов. В ходе атаки на вражескую колонну его самолет был подбит, но украинский пилот сумел направить падающую машину на оккупантов.

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