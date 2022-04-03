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Вооруженные силы Украины сбили бомбардировщик Су-34 в Харьковской области

3 апреля 2022, 14:16

Военные перехватили и разговор оккупантов, которые сказали, что военный самолет полностью горит.

ВСУ сбили российские истребитель Су-34 / Скриншот видео Сухопутные войска Украины

Зенитно-ракетные войска ВСУ в Харьковской области сбили вражеский российский истребитель Су-34. Момент падения самолета был зафиксирован на видео. После того, как бомбардировщик рухнул, случился пожар. Об этом сообщило командование Сухопутных войск.

В Сухопутных войсках рассказали, что бомбардировщик Су-34 был сбит утром, 3 апреля, на Харьковщине. Военным удалось перехватить разговор оккупантов после того, как истребитель был уничтожен.

После падения самолета случился пожар.

Работа ПВО Украины по авиации России

С 24 февраля, когда глава РФ Путин объявил войну Украине, наши войска при помощи средств противовоздушной обороны сбили несколько сотен летательных аппаратов России. Согласно данным Генштаба ВСУ на 10:49 3 апреля, украинские военные уничтожили 143 самолета, 134 вертолета и 89 беспилотников.

Украина жестко требует от Запада закрытия воздушного пространства над страной, либо предоставления авиации, которая позволит Киеву самостоятельно решить проблему борьбы с российской авиацией и ракетными ударами.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Запад должен предоставить Украине больше летального оружия. Речь идет, в том числе, и о средствах противовоздушной обороны.

В британской разведке отметили, что эффективная работа ПВО Украины стала настоящей проблемой для России. Агрессору не удалось получить контроль над воздухом и уничтожить украинскую противовоздушную оборону. Российская военная авиация остается уязвимой.

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ВСУ ПВО Харьковская область российские войска война России и Украины
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