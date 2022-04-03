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ПВО Украины стала ударом для России: Москва не получила воздух, ее самолеты уязвимы – Британия

3 апреля 2022, 07:42

Российская авиация наблюдается в направлении юго-востока Украины, где Россия планирует новые военные действия, утверждают в разведке.

ПВО Украина
Россия не может уничтожить системы ПВО Украины - британская разведка / АрміяInform

Настоящей проблемой для РФ стала эффективная работа систем противовоздушной обороны Украины. Контроль над воздухом был одной из главных задач России. Москве не удается уничтожить украинскую ПВО, в результате чего российские самолеты остаются уязвимыми. Сейчас ее авиация сосредоточена в направлении юго-востока украинского государства, где россияне концентрируют военные усилия. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

В опубликованном в ночь на 3 апреля отчете британской разведки говорится о том, что результативные действия ПВО украинский войск стали серьезной проблемой для воздушных и ракетных операций российского агрессора. Россияне ставили перед собой задачу получения контроля над воздушным пространством, но их самолеты по-прежнему уязвимы.

Разведчики указывают, что Россия не способна обнаружить и уничтожить системы противовоздушной обороны Украины. Это существенно влияет на способность Москвы поддерживать сухопутное наступление на ряде направлений.

"Неспособность России выявить и уничтожить системы ПВО серьезно подорвала ее усилия по установлению широкого контроля над воздухом, что, в свою очередь, оказало существенное влияние на ее способность поддерживать наступление своих сухопутных войск на ряде фронтов", - отметили в ведомстве.

Также британцы подтвердили сведения о перегруппировке оккупационных военных подразделений и указали на концентрацию авиации РФ в направлении юго-востока Украины, где захватчики планируют свои военные действия.

"За последнюю неделю наблюдалась концентрация российской авиации в направлении юго-востока Украины, вероятно, в результате того, что Россия сосредоточила свои военные действия в этом районе", - подчеркнули в Минобороны Британии.

ПВО Украины эффективно работает против авиации РФ

Напомним, с 24 февраля, когда Путин объявил войну Украине, украинские войска при помощи систем ПВО сбили уже 143 российских военных самолета, 134 вертолета и 87 беспилотников.

Украина жестко требует от Запада закрытия своего воздушного пространства, либо предоставления самолетов, чтобы Киев самостоятельно решил проблему противостояния российской авиации и ракетным ударам.

Поставки систем ПВО для Украины

Немецкие СМИ 30 марта сообщили, что Украина должна получить от Германии вооружения на 300 миллионов евро. Речь идет, в том числе, о ПТРК типа Matador, минометах, пулеметах, артиллерийских системах и другом вооружении. Киеву также должны предоставить 8 радаров наземного наблюдения и другие установки для слежения за воздушным пространством.

31 марта министр обороны Британии Бен Уоллес сказал, что Запад предоставит Киеву больше летального оружия. Среди вооружений не только артиллерия, но и средства противовоздушной обороны.

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