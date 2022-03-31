Британия и союзники направят Украине средства ПВО и артиллерию

Британия вместе с союзниками передаст Украине еще больше летального вооружения.
Британия вместе с союзниками передаст Украине еще больше летального вооружения. Речь идет об артиллерии и средствах ПВО, пишет издание Reuters.
"Сегодня в Украину будет поступать больше смертоносной помощи. Ряд стран выступила или с новыми идеями, или с большими обещаниями денег", - заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.
По его словам, речь идет о:
- дальнобойной артиллерии;
- боеприпасах;
- зенитном вооружении.
Как сообщал Главред, 28 марта стало известно, что украинские военные освободили Ирпень от российских захватчиков. Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что сейчас гражданским нельзя вернуться в город, поскольку это опасно. Идет зачистка города.
29 марта в британском Минобороны назвали успешными локальные контратаки украинской армии к северу от Киева, в частности в Ирпене, Буче и Гостомеле. Российских захватчиков удалось оттеснить с нескольких позиций. Однако в британском оборонном ведомстве подчеркивают, что оккупанты всё еще угрожают Киеву.
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