Британия и союзники направят Украине средства ПВО и артиллерию

Британия и ее союзники направят Украине средства ПВО и артиллерию

Британия вместе с союзниками передаст Украине еще больше летального вооружения. Речь идет об артиллерии и средствах ПВО, пишет издание Reuters.

"Сегодня в Украину будет поступать больше смертоносной помощи. Ряд стран выступила или с новыми идеями, или с большими обещаниями денег", - заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

По его словам, речь идет о:

дальнобойной артиллерии;

боеприпасах;

зенитном вооружении.

Как сообщал Главред, 28 марта стало известно, что украинские военные освободили Ирпень от российских захватчиков. Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что сейчас гражданским нельзя вернуться в город, поскольку это опасно. Идет зачистка города.

29 марта в британском Минобороны назвали успешными локальные контратаки украинской армии к северу от Киева, в частности в Ирпене, Буче и Гостомеле. Российских захватчиков удалось оттеснить с нескольких позиций. Однако в британском оборонном ведомстве подчеркивают, что оккупанты всё еще угрожают Киеву.

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