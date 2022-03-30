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От броневиков и ПТРК до пушек и систем ПВО: ФРГ вооружит Украину на €300 млн

30 марта 2022, 20:59

Немецкое правительство располагает списком вооружений, которые может быть доставлено в Украину.

Германия
/ pixabay

Украина получит от Федерального правительства партию оружия на 300 миллионов евро для противодействия агрессии РФ.

Как пишет Süddeutsche Zeitung, немецкое правительство располагает списком вооружений, которые может быть доставлено в Украину в краткосрочной перспективе.

Отмечается, что Министерство обороны Германии уже составило такой список после того, как правительство Германии решило продолжить военную помощь по просьбе Украины.

При этом министр Кристин Ламбрехт "не сомневается" в том, что все необходимое вооружение для Украины будет закуплено в соответствии со списком. Однако прежде Федеральный совет безопасности должен принять секретное решение.

Чем Германия вооружит Украину

В список входит около 200 позиций:

  • 2650 ПТРК типа Matador стоимостью около 13 миллионов евро;
  • 18 разведывательных беспилотников;
  • Минометы;
  • Пулеметы;
  • 3000 комплектов приборов ночного видения;
  • Защитные жилеты и шлемы;
  • Восемь радаров наземного наблюдения и другие установки для мониторинга воздушного пространства;
  • Артиллерийские системы;
  • Защищенные транспортные средства (в том числе внедорожники).

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Ранее сообщалось о том, что Министерство обороны США готовится передать Украине системы противовоздушной обороны советского производства. Пентагон годами покупал их для тайных программ.

США отправляют украинским Вооруженным силам часть своего запаса советских систем ПВО. Вооружению, в частности, зенитным ракетным комплексам "Оса", несколько десятилетий.

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