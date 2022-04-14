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"В ад – за секунду": ССО показали, как превращают в металлолом технику оккупантов на Донбассе

14 апреля 2022, 07:35

Защитники Украины уничтожили российскую технику, которая "пряталась" между домами в одном из населенных пунктов.

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ССО показали, как уничтожают технику оккупантов на Донбассе/ Скрин из видео

Украинские бойцы меткими выстрелами уничтожили целый ряд вражеской техники, которая зашла в один из населенных пунктов и пыталась спрятаться между жилыми домами.

Российскую технику, которая "решила поиграть в прятки", обезвредили в Донецкой области. Соответствующее видео обнародовало командование Сил специальных операций (ССО) в Facebook.

"Ты – российский оккупант в Донецкой области. Твоя колонна заходит в один из населенных пунктов. Как всегда "героически" пытаешься прятать свою технику между жилых домов. Но секунда времени и твой металлолом (БМП, Камаз, Урал) попадает в ад", – отмечают украинские военные в заметке к видео.

В ССО отмечают, что они пристально наблюдают за россиянами на Донбассе, поэтому уничтоженного российского металлолома будет становиться еще больше.

"Мораль истории: мы – глаза, мы – ум, мы – руки, которые среди прочего умело владеют навыками стрельбы из тяжелого оружия. Ты – так и остаешься вонючей кучей побитого российского лома. И так будет всегда", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области защитники Украины уничтожили большую вражескую колонну, которая двигалась в сторону города Изюм.

Также стало известно, что ВСУ впервые ударили по оккупантам отобранным у них "Солнцепеком". Трофейную тяжелую огнеметную систему применили на Изюмском направлении в Харьковской области.

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