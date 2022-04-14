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Вслед за Байденом: премьер Канады признал, что действия Путина в Украине – геноцид

14 апреля 2022, 06:57

По словам Трюдо, мир видит, как беспощадно российские военные атакуют мирных жителей и совершают изнасилования, используя это как методы войны.

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Премьер Канады признал, что действия Путина в Украине – геноцид / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал, что действия Путина в Украине – это геноцид.

Он подчеркнул, что именно этим словом будет правильно описывать российское вторжение в Украину и методы войны, которые применяет страна-агрессор. Об этом Трюдо сказал журналистам в Квебеке, сообщает канал NDTV.

"Я думаю, что это абсолютно правильно, что всё больше и больше людей говорят и используют слово геноцид с точки зрения того, что делает Россия, того, что сделал Владимир Путин... Мы видели это желание атаковать мирных жителей, использовать сексуальное насилие как оружие для войны. Это абсолютно неприемлемо", – отметил Трюдо.

Канадский премьер также напомнил, что его страна была одной из первых, которые инициировали процесс против Путина за его военные преступления в Международном уголовном суде в Гааге.

Байден назвал действия Путина геноцидом

Трюдо стал уже вторым западным лидером, признавшим действия РФ геноцидом. Ранее такое заявление сделал президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что российский президент просто пытается уничтожить саму идею быть украинцем, и доказательства этого растут. Также он сказал, что происходит сбор нужных доказательств, после чего об этом можно будет говорить официально.

В Белом доме объяснили заявление Байдена о геноциде и отметили, что он произносил такое заявление не просто как личную позицию, а говорил это как президент США. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет CNN. Она добавила, что эксперты сейчас активно изучают зверства россиян в Украине, поэтому юридическое признание геноцида – только вопрос времени.

"Путин нацелен на Украину и украинцев. Президент указал на зверства. Будут приложены усилия, чтобы провести международное расследование, иногда это может занимать годы", – отметила Псаки.

Какие еще страны признали действия РФ геноцидом

Действия российской армии в Украине назвала геноцидом также Колумбия. Об этом заявил президент страны Иван Дуке, пишет CNN.

"Происходящее в Украине – это геноцид. И это должно прекратиться… Это безумие", – отметил он.

При этом стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть "геноцидом" зверства России в войне против Украины. Он отметил, что "будет осторожным с такими терминамы сегодня, потому что эти два народа (россияне и украинцы) – ред.) – братья". Однако он подчеркнул, что Россия в одностороннем порядке начала эту жесточайшую войну.

Геноцид украинцев в Буче и других городах

На освобожденных от оккупантов территориях Украины открылись страшные зверства российских солдат в отношении мирного населения. Российские военные насиловали и убивали украинцев.

Первыми такие зверства зафиксировали в Буче. Оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотично были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что свидетельствовало об отсутствии у них оружия. Среди убитых и замученных – мужчины, женщины, дети, многие – со связанными руками.

Хоть Россия и начала отрицать причастность к таким зверствам российских военных, спутниковые снимки компании Maxar Technologies доказали, что тела погибших на улицах Бучи стали появляться в середине марта, когда город был под контролем оккупантов. Но РФ и после этого не успокоилась – Путин снова цинично назвал убийства мирных жителей в Буче "фейком".

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