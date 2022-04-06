ВСУ впервые ударила по оккупантам отобранным у них"Солнцепеком"/ Facebook Sergey Bratchuk

Украинские военные ударили по российским захватчикам их же оружием – они впервые применили против оккупантов трофейную тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

Установка работала на Изюмском направлении. Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Facebook.

"Изюмское направление. Наши воины впервые применили вражеское мощное оружие –ТОС-1А "Солнцепек" против него самого", – написал Братчук.

Также он уточнил, что для работы установки есть необходимый боекомплект и заряжающая машина.

Напомним, сообщение о том, что украинские бойцы захватили у оккупантов систему "Солнцепек" появилось 4 марта. А 30 марта стало известно, что защитники Украины разбили на Харьковщине вражескую колонну и захватили транспортно-заряджающюю машину (ТЗМ) от расхваленной Россией огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек".

"Солнцепек" – что за техника и где РФ ее применяла

"Солнцепек" – это российская тяжелая вогнеметна система залпового огня калибра 220-мм на базе танка Т-72. Из нее ведут огонь зажигательными или термобаричними боеприпасами. Такие усовершенствованные системы ТОСов были приняты на вооружение в российской армии в 2001 году.

Поскольку в такой технике имеется лазерный дальномер, расстояния до цели определяются с точностью до 10 метров. Экипаж стреляет из такой установки не выходя из машины, с помощью прицела и внешних систем.

Тяжелые огнеметные системы "Буратино" применялись в Афганистане, Чечне, Ираке и на Донбассе на Украине, а усовершенствованные ТОСы, получившие название "Солнцепек", были замечены в Сирии.

Читайте также: