Российские истребители ударили по Украине с территории Беларуси

Система ПВО Украины сбила четыре вражеских крылатых ракеты / Фото facebook.com/PvkZahid

Ночью 5 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по территории Украины. Вероятно, целями должны были стать объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях.

Воздушное командование Запад Воздушных Сил сообщило в Facebook, что два истребителя Су-35 оккупантов с территории Беларуси нанесли удар по украинской территории. Ракеты были направлены в несколько западных областей.

"Украинские военные средствами противовоздушной обороны уничтожили три крылатых ракеты. Четвертая была повреждена, поэтому не смогла точно попасть в цель", - говорится в сообщении.

Для наведения ракет враг использовал два беспилотника оперативно-тактического уровня. Они также проводили разведку. Эти БПЛА украинские зенитные ракетные войска тоже уничтожили.

Как сообщал Главред, российские войска в ночь с пятницы в субботу, с 1 по 2 апреля, обстреляли Полтаву и Кременчуг.

В Полтаве под ракетный обстрел попал один из инфраструктурных объектов, а Кременчугу досталось больше – пострадали некоторые жилые дома.

Во вторник, 15 марта, в Киеве произошел ракетный обстрел. Боеприпасы попали в жилые многоквартирные дома в Святошинском районе столицы.

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