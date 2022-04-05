Российские истребители ударили по Украине с территории Беларуси

Целями российских ракет должны были стать объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях. Но система ПВО сбила вражеские крылатые ракеты.
Ночью 5 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по территории Украины. Вероятно, целями должны были стать объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях.
Воздушное командование Запад Воздушных Сил сообщило в Facebook, что два истребителя Су-35 оккупантов с территории Беларуси нанесли удар по украинской территории. Ракеты были направлены в несколько западных областей.
"Украинские военные средствами противовоздушной обороны уничтожили три крылатых ракеты. Четвертая была повреждена, поэтому не смогла точно попасть в цель", - говорится в сообщении.
Для наведения ракет враг использовал два беспилотника оперативно-тактического уровня. Они также проводили разведку. Эти БПЛА украинские зенитные ракетные войска тоже уничтожили.
Как сообщал Главред, российские войска в ночь с пятницы в субботу, с 1 по 2 апреля, обстреляли Полтаву и Кременчуг.
В Полтаве под ракетный обстрел попал один из инфраструктурных объектов, а Кременчугу досталось больше – пострадали некоторые жилые дома.
Во вторник, 15 марта, в Киеве произошел ракетный обстрел. Боеприпасы попали в жилые многоквартирные дома в Святошинском районе столицы.
Другие новости:
- Оккупанты увеличат количество обстрелов крылатыми ракетами: Арестович спрогнозировал тактику РФ
- Ракетный обстрел Львова: оккупанты ударили по авиаремонтному заводу, здания уничтожены
- В Киеве мать закрыла собой новорожденную дочь, спасая малышку от обстрела оккупантов