УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ракетный удар по многоэтажкам на Святошино в Киеве: два человека погибли, 35 спасены

15 марта 2022, 09:06

В результате попадания боеприпаса в шестнадцатиэтажный жилой дом произошли значительные разрушения здания с последующим возгоранием с 1 по 16 этажи.

1647327078-5907.jpg
Оккупанты обстреляли жилые дома в Киеве / Фото ГосЧС

Утром во вторник, 15 марта, в Киеве произошел ракетный обстрел. боеприпасы попали в жилые многоквартирные дома в Святошинском районе столицы.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС, в результате попадания боеприпаса в девятиэтажный жилой дом, произошло незначительное повреждение дома с последующими незначительными локальными возгораниями на этажах. В 05:36 возгорания были локализированы. От ГосЧС привлечкались 10 человек и 5 ед. техники.

Также в Святошинском районе в результате попадания боеприпаса в шестнадцатиэтажный жилой дом произошли значительные разрушения здания с последующим возгоранием с 1 по 16 этажи.

На месте происшествия обнаружены тела двух погибших, 35 граждан спасены. От ГосЧС привлечено 52 чел. личного состава и 14 ед. техники.

  • Ракетный удар по Святошинскому району Киева
    Ракетный удар по Святошинскому району Киева Фото ГосЧС
  • Ракетный удар по Святошинскому району Киева
    Ракетный удар по Святошинскому району Киева Фото ГосЧС
  • Ракетный удар по Святошинскому району Киева
    Ракетный удар по Святошинскому району Киева Фото ГосЧС
  • Ракетный удар по Святошинскому району Киева
    Ракетный удар по Святошинскому району Киева Фото ГосЧС
  • Ракетный удар по Святошинскому району Киева
    Ракетный удар по Святошинскому району Киева Фото ГосЧС
  • Ракетный удар по Святошинскому району Киева
    Ракетный удар по Святошинскому району Киева Фото ГосЧС
  • Ракетный удар по Святошинскому району Киева
    Ракетный удар по Святошинскому району Киева Фото ГосЧС
  • Ракетный удар по Святошинскому району Киева
    Ракетный удар по Святошинскому району Киева Фото ГосЧС
  • Ракетный удар по Святошинскому району Киева
    Ракетный удар по Святошинскому району Киева Фото ГосЧС
  • Ракетный удар по Святошинскому району Киева
    Ракетный удар по Святошинскому району Киева Фото ГосЧС
  • Ракетный удар по Святошинскому району Киева
    Ракетный удар по Святошинскому району Киева Фото ГосЧС
  • Ракетный удар по Святошинскому району Киева
    Ракетный удар по Святошинскому району Киева Фото ГосЧС
  • Ракетный удар по Святошинскому району Киева
    Ракетный удар по Святошинскому району Киева Фото ГосЧС
  • Ракетный удар по Святошинскому району Киева
    Ракетный удар по Святошинскому району Киева Фото ГосЧС
  • Ракетный удар по Святошинскому району Киева
    Ракетный удар по Святошинскому району Киева Фото ГосЧС
  • Ракетный удар по Святошинскому району Киева
    Ракетный удар по Святошинскому району Киева Фото ГосЧС
  • Ракетный удар по Святошинскому району Киева
    Ракетный удар по Святошинскому району Киева Фото ГосЧС

Как сообщал Главред, около пяти утра во вторник, 15 марта, в Киеве прогремели мощные взрывы, их было слышно в нескольких районах города. Позже появилась информация, что в столице горит жилой дом – оккупанты ударили ракетой по мирным жителям.

Позже в Киевской госадминистрации уточнили, что в результате обстрелов столицы повреждены три многоэтажки, дом в частном секторе и станция метро Лукьяновская.

Другие новости:

viber
новости Киева война в Украине обстрелы ракета новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
В России требуют отстранить Путина из президентского креслаВ России требуют отстранить Путина из президентского кресла Может затянуться надолго: известный астролог предсказал окончание войны в УкраинеМожет затянуться надолго: известный астролог предсказал окончание войны в Украине Путин и Шойгу – за войну с Украиной: в ГУР заявили о расколе в руководстве РФПутин и Шойгу – за войну с Украиной: в ГУР заявили о расколе в руководстве РФ Впервые с начала войны во Львове прозвучали взрывыВпервые с начала войны во Львове прозвучали взрывы Дворцовый переворот в Кремле: экс-депутат Госдумы оценил сценарий ликвидации ПутинаДворцовый переворот в Кремле: экс-депутат Госдумы оценил сценарий ликвидации Путина

Последние новости

09:45

В Белом доме объяснили, когда закончится война в Украине

09:41

Есть задача минимум и задача максимум: чего РФ добивается в войне с Украиной

09:39

"Та будьте людьми!": в российских магазинах начали драться за продуктыВидео

09:06

Ракетный удар по многоэтажкам на Святошино в Киеве: два человека погибли, 35 спасеныФото

09:03

Лукашенко изо всех сил пытается избежать прямого военного контакта – МВД

Реклама
08:43

Месть Путина украинцам и управляемые убийства: кто остановит безумного "царя"мнение

08:18

Нападут на одного члена НАТО – будут иметь дело со всеми: США пригрозили России жестким ответом

08:13

Оккупанты ударили ракетами по трем районам Киева: пострадало метро, многоэтажки и частный дом

07:53

Военные РФ пытаются захватить Мариуполь: в Генштабе заявили, что враг получил по зубам и отступил

07:36

РФ уже завела в Украину 100% своих военных сил – Пентагон

07:10

Химическая или биологическая атака под чужим флагом: в Британии раскрыли планы РФ в Украине

07:10

Путин повторяет в Украине тактику, которая была в Алеппо – турецкий дипломат

06:37

Шанс сорвать джек-пот: как Украине посеять панику в Россиимнение

06:32

Через 10 дней войны в Украине РФ пройдет точку невозврата: генерал США объяснил, что это значит

06:27

Захватчики обстреляли авто волонтеров в Харькове, есть погибший

06:02

Мощный взрыв и пожар в Киеве: оккупанты запустили ракету в жилой дом

05:43

Генсек ООН Гутерриш допустил возможность ядерной войны

05:08

Россия попросила Китай помочь продуктами питания для своих военных в Украине - CNN

04:36

Зеленский рассказал, как продвигаются переговоры о завершении войны в УкраинеВидео

03:53

Гремели взрывы: в Харькове вспыхнул пожар возле центрального рынка

Реклама
03:23

США вводят жесткие санкции против 11 представителей оборонного сектора РФ

03:15

Зеленский высказался о смелом поступке сотрудницы Первого канала

02:54

В Волновахе рашисты ради развлечения стреляли по домамВидео

02:23

Ради чего вам погибать в Украине?: Зеленский обратился к российским солдатамВидео

01:51

Зеленский потроллил армию РФ: стала поставщиком техники для ВСУВидео

01:25

Большая российская военная колонна застряла на пути в Киев - Пентагон

00:58

Байден пообещал оружие для защиты от РФ и позвал украинских беженцев в СШАВидео

00:51

Стресс и усталость: сколько растворимого и заварного кофе можно выпивать в суткиВидео

00:51

Приметы на 15 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:45

РФ провалила вторжение: в Bellingcat рассказали о панике в Кремле и варианте для ПутинаВидео

00:45

В Генштабе рассказали, какая информация в Сети помогает врагу корректировать огонь

00:32

Ирина Билык предсказала скорую и мучительную смерть рашистамВидео

00:24

Ворвется жара: Украину ждет резкое потепление

00:11

Под Киевом российские оккупанты расстреляли знаменитого украинского ученогоВидео

14 марта, понедельник
23:58

Военный эксперт рассказал, почему войска Путина не смогут штурмом взять КиевВидео

23:55

Выяснилось, где сейчас находится похищенный мэр Мелитополя

23:53

"Украина может пережить русских": генерал США рассказал, когда в РФ закончатся резервыВидео

23:40

Нажмет ли Путин свою ядерную кнопку - ответ жесткого критика российского диктатораВидео

23:34

Звезда сериала Кадетство публично поддержал военную агрессию России против Украины

23:31

Эмбарго и блокировка судов: в США анонсировали новые санкции против РФВидео

Реклама
23:24

Что будет с Россией до конца года - ответ международного экономиста и российского депутатаВидео

23:23

Зеленский просит Раду продлить военное положение

23:08

Когда закончится война: Арестович дал прогноз и рассказал о мирном соглашенииВидео

23:08

Враг беспощадно продолжает обстреливать Харьков с Искандеров

23:00

"Россия не остановится на войне с Украиной": пропагандист Соловьев в истерике угрожает ЕвропеВидео

22:43

"Слезы текут рекой": Настя Каменских заставила плакать всю Украину из-за песни о войнеВидео

22:29

"Есть прогресс": Эрдоган согласовал с Шольцом мирные инициативы по Украине

22:24

Почему Россия может перейти к позиционной войнемнение

22:18

ВСУ разбомбили командный пункт оккупантов: в руки попал поименный список врагаФотоВидео

22:16

Антивоенный бунт на росТВ: что известно о Марине ОвсянниковойВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять