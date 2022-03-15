Ракетный удар по многоэтажкам на Святошино в Киеве: два человека погибли, 35 спасены

Оккупанты обстреляли жилые дома в Киеве / Фото ГосЧС

Утром во вторник, 15 марта, в Киеве произошел ракетный обстрел. боеприпасы попали в жилые многоквартирные дома в Святошинском районе столицы.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС, в результате попадания боеприпаса в девятиэтажный жилой дом, произошло незначительное повреждение дома с последующими незначительными локальными возгораниями на этажах. В 05:36 возгорания были локализированы. От ГосЧС привлечкались 10 человек и 5 ед. техники.

Также в Святошинском районе в результате попадания боеприпаса в шестнадцатиэтажный жилой дом произошли значительные разрушения здания с последующим возгоранием с 1 по 16 этажи.

На месте происшествия обнаружены тела двух погибших, 35 граждан спасены. От ГосЧС привлечено 52 чел. личного состава и 14 ед. техники.

Как сообщал Главред, около пяти утра во вторник, 15 марта, в Киеве прогремели мощные взрывы, их было слышно в нескольких районах города. Позже появилась информация, что в столице горит жилой дом – оккупанты ударили ракетой по мирным жителям.

Позже в Киевской госадминистрации уточнили, что в результате обстрелов столицы повреждены три многоэтажки, дом в частном секторе и станция метро Лукьяновская.

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