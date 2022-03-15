Оккупанты ударили ракетами по трем районам Киева: пострадало метро, многоэтажки и частный дому

Ракетные удары были нанесены по Осокоркам, Подольскому и Святошинскому районам Киева рано утром во вторник, 15 марта. Спасен один человек.
Во вторник, 15 марта, оккупанты нанесли ракетные удары по Киеву. Боеприпасы попали в жилые дома в трех районах столицы - на Осокорках, в Подольском и Святошинском районах. Также повреждена станция метро.
Как сообщили в пресс-службе ГосЧС, в Подольском районе Киева вследствие попадания боеприпаса в десятиэтажный жилой дом произошло возгорание с первого по пятый этаж.
В 06:46 пожар был локализирован, а в 06:51 - ликвидирован.
Спасен один человек, его госпитализировали в больницу.
В районе Осокорков в результате ракетного обстрела произошло попадание боеприпасов в двухэтажный частный жилой дом с последующим возгоранием.
В 05:57 возгорание было локализирвано на площади 10 м кв., а в 06:40 – ликвидировано. Жертв и пострадавших нет.
В Киевской госадминистрации уточнили, что в результате обстрелов повреждены три многоэтажки, дом в частном секторе и станция метро Лукьяновская.
"Повреждены два жилых дома 9 и 16 этажей в Святошинском районе, 10-этажный жилой дом в Подольском районе, дом в частном секторе Дарницкого района. Повреждена наземная часть станции метро"Лукьяновская. Линия метрополитена работает", - говорится в сообщении.
На местах взрывовработают пожарные, медики и другие службы. По предварительной информации, погибших нет. Информация о пострадавших будет позже. Производится эвакуация.
Как сообщал Главред, около пяти утра во вторник, 15 марта, в Киеве прогремели мощные взрывы, их было слышно в нескольких районах города. Позже появилась информация, что в столице горит жилой дом – оккупанты ударили ракетой по мирным жителям.
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