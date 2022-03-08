РФ нанесла ракетно-бомбовый удар по Житомиру: что известно о жертвах и разрушениях

В результате удара РФ полностью разрушено здание общежития.
Во вторник вечером, 8 марта, российские оккупационные войска нанесли ракетно-бомбовый удар по Житомиру.
В результате обстрела разрушено общежитие в районе Корбутовка, рассказал мэр города Сергей Сухомлин.
По его данным, в результате удара здание полностью разрушено. По словам мэра, в общежитие живут обычные мирные граждане, которые получили в нем квартиры 20 лет назад. Информация о пострадавших и погибших уточняется.
Он добавил, что в Житомире в результате удара РФ разрушен завод Изоват, который производит 70% минеральной ваты в Украине.
На данный момент уже известно минимум об одном пострадавшем в результате удара оккупантов РФ.
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Автор: Алексей Тесля