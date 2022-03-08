РФ нанесла ракетно-бомбовый удар по Житомиру: что известно о жертвах и разрушениях

В результате обстрела оккупантов РФ разрушено общежитие в Житомире / Facebook С.Сухомлина

Во вторник вечером, 8 марта, российские оккупационные войска нанесли ракетно-бомбовый удар по Житомиру.

В результате обстрела разрушено общежитие в районе Корбутовка, рассказал мэр города Сергей Сухомлин.

По его данным, в результате удара здание полностью разрушено. По словам мэра, в общежитие живут обычные мирные граждане, которые получили в нем квартиры 20 лет назад. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

Он добавил, что в Житомире в результате удара РФ разрушен завод Изоват, который производит 70% минеральной ваты в Украине.

На данный момент уже известно минимум об одном пострадавшем в результате удара оккупантов РФ.

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