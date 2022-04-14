Россия больше не может производить свои хваленые "гиперзвуковые" ракеты Кинжал

МиГ-31К с макетом гиперзвуковой ракеты Кинжал / Фото ru.wikipedia.org

Страна-агрессор РФ из-за санкций лишена возможности продолжать производить современное вооружение - такое, как гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Кинжал.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Производить современные ракеты или модернизировать существующие - Россия лишена таких возможностей. Потому что если российский оборонно-промышленный комплекс имел ранее проблемы, задолженности перед банками, невыполнение, кстати, оборонного заказа в России в 2018-19 годах, то сейчас, после того, как Запад вводит дополнительные санкции именно против сектора оборонной промышленности России, они фактически лишаются доступа к ключевым элементам, которые необходимы для модернизации и производства современного вооружения", - сказал Мусиенко.

По его словам, с оккупантами даже не хотят иметь дело страны Азии страны, с которыми Россия пыталась установить контакты.

"На сегодня можно сказать, что, скажем так, комплектующих, сырья и необходимых элементов для того, чтобы продолжать такие программы как с Кинжалом, с другими подобными, гиперзвуковым оружием и тому подобное, Россия фактически лишена (...) Поэтому для нас это позитивный сигнал в том смысле, что технологий и возможностей для производства и пополнения своих арсеналов у них все меньше", - сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Справка. Кинжал — это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты 9-С-7760 комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Этот ракетный комплекс является авиационным вариантом комплекса Искандер, пишет Википедия.

Ракета Кинжал привязана к МиГ-31 и развернута немного выше и дальше. Приспособлена для запуска из самолета. За счет этого она имеет большую стартовую скорость и увеличивает дальность удара. После пуска она действует уже как "искандеровская" ракета. Поднимается на высоту около 30 километров, а затем падает на цель.

Военный обозреватель Михаил Ходарёнок в конце августа 2021 года отмечал, что "количество носителей Кинжала крайне невелико". По его данным, Су-57 пока не поступил в распоряжение ВКС. Ту-22М3М к лету 2021 года был собран в количестве двух штук. Миг-31, производство которых было прекращено ещё в 1994 году, были построены в достаточно большом количестве (более 150 единиц), но переоборудование МиГ-31БМ/БСМ и МиГ-31Д3 в самолёты-носители МиГ-31К не является массовым.

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Как сообщал Главред, войска России 19 марта нанесли ракетный удар по подземному складу ракет и авиаприпасов Вооруженных сил Украины в селе Делятине в Ивано-Франковской области.

В Кремле заявили, что удар был нанесен российским гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал.

Информацию подтвердили и в США. В Вашингтоне заявили, что это первый известный случай применения ракет такой мощности в боевых действиях.

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