РФ ударила ракетами по Днепропетровщине и Николаевщине: что известно о последствиях

В четверг вечером, 24 марта, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Днепропетровской и Николаевской областям.

Во многих районах Днепра были слышны мощные взрывы. Об этом сообщили очевидцы.

Ракетные удары российских оккупантов были слышны практически в каждом из районов Днепра и за его пределами.

"Нанесен ракетный удар по военному объекту. Последствия уточняются", — говорится в сообщении Воздушного командования Восток в Facebook.

В ГСЧС сообщили, что ориентировочно 22:38 Россия нанесла 2 ракетных удара по одной из воинских частей на окраине города Днепр.

В результате этого значительно разрушены здания части. Информация о погибших и пострадавших устанавливается.

Также, в результате попадания ракет возникли 2 очага пожара.

Между тем, в Николаевской области ПВО сбила две крылатые ракеты оккупантов, — об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве поздно вечером, 20 марта, российские войска вновь обстреляли Подольский район. В результате есть погибшие и пострадавшие.

Позже стало известно о том, что Служба безопасности Украины задержала блогера, который опубликовал в Интернете материалы с расположением украинских позиций возле торгового центра.

В СБУ призвали граждан передавать информацию о враге, а не публиковать данные о ВСУ или результаты вражеских обстрелов.

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