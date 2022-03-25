РФ ударила ракетами по Днепропетровщине и Николаевщине: что известно о последствиях

Ракетные удары российских оккупантов были слышны практически в каждом из районов Днепра
В четверг вечером, 24 марта, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Днепропетровской и Николаевской областям.
Во многих районах Днепра были слышны мощные взрывы. Об этом сообщили очевидцы.
Ракетные удары российских оккупантов были слышны практически в каждом из районов Днепра и за его пределами.
"Нанесен ракетный удар по военному объекту. Последствия уточняются", — говорится в сообщении Воздушного командования Восток в Facebook.
В ГСЧС сообщили, что ориентировочно 22:38 Россия нанесла 2 ракетных удара по одной из воинских частей на окраине города Днепр.
В результате этого значительно разрушены здания части. Информация о погибших и пострадавших устанавливается.
Также, в результате попадания ракет возникли 2 очага пожара.
Между тем, в Николаевской области ПВО сбила две крылатые ракеты оккупантов, — об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве поздно вечером, 20 марта, российские войска вновь обстреляли Подольский район. В результате есть погибшие и пострадавшие.
Позже стало известно о том, что Служба безопасности Украины задержала блогера, который опубликовал в Интернете материалы с расположением украинских позиций возле торгового центра.
В СБУ призвали граждан передавать информацию о враге, а не публиковать данные о ВСУ или результаты вражеских обстрелов.
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