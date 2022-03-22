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Запуск ракет Кинжал по западу Украины – провал наземного наступления РФ – британская разведка

22 марта 2022, 08:37

Применение Россией ракет вряд ли окажет существенное влияние на ход российской военной кампании в Украине, считают в разведке Британии.

Кинжал
Россияне применили гиперзвуковые ракеты Кинжал, чтобы скрыть провал своей наземной операции - разведка Британии / ua.depositphotos.com

Россия заявила, что по целям на западе Украины был нанесен удар гиперзвуковыми ракетами Кинжал. Если это действительно так, то была задействована система баллистических ракет воздушного базирования на базе баллистической ракеты Искандер, которая уже использовалась вражескими войсками при атаке на Украину. Такие действия россиян, скорее всего, связаны с попыткой скрыть провал своей наземной операции. Об этом сообщили в разведке Великобритании.

В Twitter-аккаунте британского Министерства обороны высказано предположение, согласно которому, если россияне действительно применили гиперзвуковые ракетные комплексы, то был задействован Кинжал – система баллистических ракет воздушного запуска на базе Искандера. Ракета Искандер уже активно использовалась Россией при нападении на Украину.

Как полагают в разведке Великобритании, россияне демонстративно применили гиперзвуковые ракеты, по всей видимости, для того, чтобы снизить отсутствие прогресса в наземных боях против армии Украины.

Однако такая ситуация вряд ли окажет значительной влияние на результаты российских войск.

"Вряд ли развертывание "Кинжалов" существенно повлияет на результаты российской военной кампании в Украине", - полагают в британской разведке.

Главред сообщал: войска России 19 марта нанесли ракетный удар по подземному складу ракет и авиаприпасов Вооруженных сил Украины в селе Делятине в Ивано-Франковской области.

В Кремле заявили, что удар был нанесен российским гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал.

Информацию подтвердили и в США. В Вашингтоне заявили, что это первый известный случай применения ракет такой мощности в боевых действиях.

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новости России новости Великобритании война России и Украины
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