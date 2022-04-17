Остались только обломки: ВСУ уничтожили Корсаром на Херсонщине российские "Тигры", БМП-3 и пехоту

Вражескую технику ликвидировали с помощью украинского противотанкового ракетного комплекса Корсар.
Украинские военные уничтожили в Херсонской области три российских внедорожника "Тигр" и одну боевую машину пехоты. Также ликвидировали российских оккупантов, которые двигались этой техникой.
Участие в операции принимали бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей зимнего похода. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.
Вражескую технику уничтожили украинским противотанковым ракетным комплексом Корсар.
"На Херсонщине снова пылала вражеская техника. Расчет ПТРК "Корсар" 28 ОМБР уничтожил 3 российских "Тигра" и одну БМП-3, остатки пехоты противника были также ликвидированы", – говорится в сообщении.
Украинский ПТРК Корсар
Корсар – это украинский противотанковый ракетный комплекс, который разработало конструкторское бюро "Луч". Он был принят на вооружение Вооруженных сил Украины в августе 2017 года.
Стоимость единицы такой пусковой установки около 120 тысяч долларов, а стоимость ракеты – 20 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что за сутки 16 апреля на Донбассе военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 10 атак врага и уничтожили вражескую технику – 15 танков, 3 артиллерийские системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника.
Напомним, ВСУ на востоке уничтожили огромную колонну оккупантов. Артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава оккупантов.
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