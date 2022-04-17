Мощный удар ВСУ: на Донбассе уничтожили 46 единиц техники и 2 ракеты РФ

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За сутки на Донбассе военнослужащие группировкой Объединенных сил отразили 10 атак врага и уничтожили вражескую технику.

Как рассказали в пресс-центре штаба ООС, украинские защитники уничтожили 15 танков, 3 артиллерийские системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 и 2 крылатых ракеты.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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