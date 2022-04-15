ВСУ на Востоке уничтожили огромную колонну оккупантов: армия Путина несет потери

Артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава оккупантов.
Сегодня, 15 апреля, украинские военные отбили одну атаку российских оккупантов на востоке государства и нанесли им немалые потери.
"15 апреля российские фашистские войска совершили 1 атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники", – говорится в сообщении оперативно-тактической группировке "Схід".
Во время боев украинские военные уничтожили:
- 22 членов личного состава,
- 1 танк,
- 1 артиллерийскую систему,
- 1 АО,
- 2 беспилотника,
- 1 единицу спецтехники.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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