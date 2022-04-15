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ВСУ на Востоке уничтожили огромную колонну оккупантов: армия Путина несет потери

15 апреля 2022, 22:01

Артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава оккупантов.

Разгромленная российская техника
Разгромленная российская техника / Полтавская ОГА

Сегодня, 15 апреля, украинские военные отбили одну атаку российских оккупантов на востоке государства и нанесли им немалые потери.

"15 апреля российские фашистские войска совершили 1 атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники", – говорится в сообщении оперативно-тактической группировке "Схід".

Во время боев украинские военные уничтожили:

  • 22 членов личного состава,
  • 1 танк,
  • 1 артиллерийскую систему,
  • 1 АО,
  • 2 беспилотника,
  • 1 единицу спецтехники.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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