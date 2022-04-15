В Генштабе рассказали, как 80 бойцов сдержали многотысячную группировку оккупантов под Киевом

Война в Украине / Офис президента

Генштаб показал видео о том, как 80 бойцов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев сдержали многотысячную группировку российских войск, которая пыталась через село Мощун прорваться в Киев.

"Все знают историю о 300 спартанцах. В этой войне мы имеем примеры мужества и профессионализма, о которых тоже должен знать мир. 80 воинов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев сдержали многотысячную группировку российских войск, которая пыталась через село Мощун прорваться в Киев", — говорится в подписи к видео.

Один из бойцов рассказывает, что военные удерживали позиции по восточному берегу реки Ирпень благодаря тому, что подорвали мост и российские оккупационные войска не смогли переправить основные силы.

Понтонные переправы, которые армия РФ периодически строила, украинские бойцы уничтожали.

Через реку шли перестрелки и российские оккупанты не могли ее перейти.

Также боец рассказывает о зверствах оккупантов на захваченных территориях.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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