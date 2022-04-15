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ВСУ сбили в Одесской области вражеский дрон "Орлан" за 120 тысяч долларов

15 апреля 2022, 10:29

Россиянам пришлось попрощаться с еще одним дорогостоящим беспилотником – его навсегда приземлили воины 28-й ОМБР.

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ВСУ сбили в Одесской области вражеский дрон "Орлан" за 120 тысяч долларов/ Фото иллюстративное, Telegram Минобороны Украины

В Одесской области украинские защитники сбили беспилотник "Орлан" российских войск.

Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram. По его словам, вражескую "птичку" ликвидировали воины 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей зимнего похода Сухопутных войск ВСУ.

Братчук поздравил военных с успешной операцией, после которой оккупантам пришлось попрощаться с очередным уничтоженным украинцами "Орланом", стоимость которого составляет 120 тысяч долларов.

По словам представителя Одесской ОВА, ночь в области и в самой Одессе прошла под звуки воздушной тревоги, но без обстрелов.

Также Братчук призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги, ведь во время войны они не бывают учебными, а сигнализируют о реальной опасности.

"Хочу напомнить вам о бдительности. Не исключено, что работают диверсионные группы. Поэтому будьте осторожны, но очень бдительны", – добавил спикер Одесской ОГА и призвал граждан сообщать в полицию обо всех подозрительных лицах.

Беспилотник "Орлан"

Согласно информации из открытых источников, "Орлан" является многоцелевым беспилотным авиационным комплексом, который используют для наблюдения в труднодоступной местности. Такие дроны изготавливает российское предприятие "Специальный технологический центр".

Дронии начали эксплуатировать с 2013 года. Со временем у "Орлана-10" появились модификации – "Орлан-30" и "Орлан-50".

РФ активно использует такие дроны во время войны против Украины.

Напомним, недавно подразделение 501-го отдельного батальона морской пехоты также навсегда приземлил российский БПЛА "Орлан-10".

Ранее сообщалось, что военные распаковали один из сбитых российских беспилотных летательных аппаратов Орлан-10, с помощью которого войска России следят за украинскими позициями. Выяснилось, что в блоке съемки в БПЛА закреплен фотоаппарат Canon на липкой ленте, а топливо и вовсе подается через часть пластиковой бутылки с пробкой.

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