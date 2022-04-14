Остались только запчасти: ВСУ навсегда приземлили российский БПЛА "Орлан-10" за 120 тысяч долларов

ВСУ навсегда приземлили российский БПЛА "Орлан-10" за 120 тысяч долларов / t.me/c/1329040526/359816

Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику противника. Так, ВСУ сбили новейший российский дрон "Орлан-10".

"Подразделение 501-го отдельного батальона морской пехоты приземлило российский БПЛА "Орлан-10", - сообщили в Госпогранслужбе.

Отметим, что стоимость такого аппарата составляет приблизительно 120 тысяч долларов.

Беспилотник "Орлан-10"

Многофункциональный беспилотный летательный комплекс "Орлан-10" активно используют ВС России в боевых действиях против Украины.

В открытых источниках заявлено, что комплекс – разработка российского предприятия "Специальный технологический центр", входит в состав российской единой системы управления тактического звена, которая реализует концепцию сетецентрической войны.

Читайте такжеБеспилотники, ракеты и пулеметы: США выделят Украине военной помощи на $300 миллионовОт российского производителя там только корпус и навигационный приемник МНП-М7, да и тот создан на базе микросхемы ADSP-BF534 американской компании Analog Devices.

Напомним, в боях под Гостомелем Киевской области Вооруженные силы Украины разгромили оккупантов из состава элитной дивизии Росгвардии имени Дзержинского.

Также мы сообщали, что Украина получила от Министерства обороны Великобритании партию переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.

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