Остались только запчасти: ВСУ навсегда приземлили российский БПЛА "Орлан-10" за 120 тысяч долларов

Очередной "аналоговнет" был уничтожен нашими защитниками.
Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику противника. Так, ВСУ сбили новейший российский дрон "Орлан-10".
"Подразделение 501-го отдельного батальона морской пехоты приземлило российский БПЛА "Орлан-10", - сообщили в Госпогранслужбе.
Отметим, что стоимость такого аппарата составляет приблизительно 120 тысяч долларов.
Беспилотник "Орлан-10"
Многофункциональный беспилотный летательный комплекс "Орлан-10" активно используют ВС России в боевых действиях против Украины.
В открытых источниках заявлено, что комплекс – разработка российского предприятия "Специальный технологический центр", входит в состав российской единой системы управления тактического звена, которая реализует концепцию сетецентрической войны.
Читайте такжеБеспилотники, ракеты и пулеметы: США выделят Украине военной помощи на $300 миллионовОт российского производителя там только корпус и навигационный приемник МНП-М7, да и тот создан на базе микросхемы ADSP-BF534 американской компании Analog Devices.
Напомним, в боях под Гостомелем Киевской области Вооруженные силы Украины разгромили оккупантов из состава элитной дивизии Росгвардии имени Дзержинского.
Также мы сообщали, что Украина получила от Министерства обороны Великобритании партию переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.
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