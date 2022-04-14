УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Остались только запчасти: ВСУ навсегда приземлили российский БПЛА "Орлан-10" за 120 тысяч долларов

14 апреля 2022, 12:05

Очередной "аналоговнет" был уничтожен нашими защитниками.

ВСУ навсегда приземлили российский БПЛА "Орлан-10" за 120 тысяч долларов / t.me/c/1329040526/359816

Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику противника. Так, ВСУ сбили новейший российский дрон "Орлан-10".

"Подразделение 501-го отдельного батальона морской пехоты приземлило российский БПЛА "Орлан-10", - сообщили в Госпогранслужбе.

Отметим, что стоимость такого аппарата составляет приблизительно 120 тысяч долларов.

Беспилотник "Орлан-10"

Многофункциональный беспилотный летательный комплекс "Орлан-10" активно используют ВС России в боевых действиях против Украины.

В открытых источниках заявлено, что комплекс – разработка российского предприятия "Специальный технологический центр", входит в состав российской единой системы управления тактического звена, которая реализует концепцию сетецентрической войны.

Читайте такжеБеспилотники, ракеты и пулеметы: США выделят Украине военной помощи на $300 миллионовОт российского производителя там только корпус и навигационный приемник МНП-М7, да и тот создан на базе микросхемы ADSP-BF534 американской компании Analog Devices.

Напомним, в боях под Гостомелем Киевской области Вооруженные силы Украины разгромили оккупантов из состава элитной дивизии Росгвардии имени Дзержинского.

Также мы сообщали, что Украина получила от Министерства обороны Великобритании партию переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.

Читайте также:

viber
война в Украине беспилотник
Реклама
Популярное
Полнолуние 16 апреля круто повлияет на ход войны: астролог рассказала о судьбе УкраиныПолнолуние 16 апреля круто повлияет на ход войны: астролог рассказала о судьбе Украины В Украину идет настоящая весна: когда разогреет до +23В Украину идет настоящая весна: когда разогреет до +23 Погода на Пасху 2022: в Украине ударят заморозки и резко похолодаетПогода на Пасху 2022: в Украине ударят заморозки и резко похолодает Что нужно добавить в чай, чтобы одолеть головную боль - ответ экспертовЧто нужно добавить в чай, чтобы одолеть головную боль - ответ экспертов Гороскоп для Украины на 2023 год: когда ждать окончания войны и что ожидает украинцевГороскоп для Украины на 2023 год: когда ждать окончания войны и что ожидает украинцев
Поддержите Главред

Последние новости

12:37

Армия Украины похожа на модель НАТО, а войска РФ – это просто шок – Bellingcat

12:30

На всех не хватило: РФ прекратила выплачивать родственникам деньги за погибших в Украине оккупантов

12:29

В магазинах Украины продают тысячи российских товаров: как распознать и не спонсировать войнуВидео

12:07

Собираются пойти на Краматорск и Константиновку: британская разведка назвала новые цели ПутинаВидео

12:05

Остались только запчасти: ВСУ навсегда приземлили российский БПЛА "Орлан-10" за 120 тысяч долларов

Реклама
11:56

Путин хотел захватить Киев и ряд других городов под видом учений - документ

11:50

Вернется вам тройным бумерангом: Невестка Марченко заступилась за "свою семью"

11:22

Обстрел крейсера Москва: в России стало меньше на 16 крылатых ракет КалибрВидео

11:20

Прежде всего транспортное сообщение: министр Кубраков рассказал об этапах восстановления

11:17

Кровавый путь России: почему Кремль обрушится, но тушку Путина не потащат даже в мавзолеймнение

11:15

"Без победы возвращаться не планируем!": братья из Гостомеля встали на защиту Украины после пережитых зверств

11:15

"Это просто тупость": войска России украли у воина ВСУ и его жены все трусы и обувьВидео

11:08

Как выглядит дом, где прятался Медведчук: шик даже в гардеробной

11:01

1000 км за рулем: 84-летний дедушка из известного видео с внучкой сам спасал семью от оккупантовВидео

10:51

Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву - АрестовичВидео

10:49

Нормально ли не хотеть никого видеть: психолог дала ответ

10:44

"Извините, это месячные?": Нурлан Сабуров решил пошутить об убитых украинских девушкахВидео

10:23

Звонкая пощёчина Кремлю: флагман Черноморского флота РФ крейсер Москва затонул - АрестовичВидео

10:06

Тигр, Камаз и три Урала: украинские военные подорвали мост и уничтожили колонну техники РФФотоВидео

09:59

На Херсонщине оккупанты давят танками и смешивают с землей зерно

Реклама
09:35

"Вы будете смеяться, но Чернобаевка-15": Арестович показал видео очередного разгрома оккупантовВидео

09:29

Сами себя топят: в РФ ищут козла отпущения из-за провала в войне и ломают режим Путина – ГрозевВидео

09:14

Три отвлекающих маневра: как Путин пытается открыть второй фронт в Украинемнение

08:41

Во время прорыва в Мариуполе часть морпехов попала в плен - АрестовичВидео

08:24

США передадут Украине 11 вертолетов Ми-17, которые собирались отправить в АфганистанВидео

08:02

Дайте Зеленскому все, что нужно для борьбы: Микки Рурк поддержал Украину и раскритиковал НАТО

07:35

"В ад – за секунду": ССО показали, как превращают в металлолом технику оккупантов на ДонбассеВидео

07:03

Медведчук является фигурантом дела о вмешательстве РФ в выборы президента США – The New York TimesВидео

06:57

Вслед за Байденом: премьер Канады признал, что действия Путина в Украине – геноцидВидео

06:28

Как Китай может заставить Россию работать за едумнение

06:18

Могли погибнуть до 250 моряков: в России признали пожар и взрыв на крейсере МоскваВидео

05:44

Россия больше не может производить свои хваленые гиперзвуковые ракеты Кинжал

05:20

Новая Чмоня: в Сети высмеяли жену Медведчука, обратившуюся к ЭрдогануФотоВидео

04:20

Врачи назвали натуральные антибиотики, которые безопасно давать детям

03:40

Поражение России на Донбассе и свержение Путина до 9 мая: политолог назвал сценарий войны в КремлеВидео

03:10

Синоптик рассказала, когда в Украине резко потеплеетВидео

02:43

Вражескими снарядами разрушен дом "Сватов" под КиевомВидео

02:10

Грозев рассказал, почему Путин сидит в бункере и какую злую шутку с ним сыграют слухи о его болезниВидео

01:32

РФ бросит в бой больше авиации, ракет и артиллерии: второй этап войны будет жестче – ТукаВидео

00:55

Терроризм и бандитизм: президент Польши высказался о действиях России

Реклама
00:51

Приметы на 14 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:24

Путин приказал "все с землей сровнять", если оккупанты до 10 мая не захватят ряд городов - ГУРВидео

00:11

Законные цели ВСУ: США будут сливать разведданные для ударов в Крыму и на Донбассе – WSJВидео

00:04

В Госдуме России резко отреагировали на задержание МедведчукаВидео

13 апреля, среда
23:57

Backstreet Boys будут делиться доходами от концертов с украинцами

23:54

Зеленский ответил, почему не произошел визит Штайнмайера в УкраинуВидео

23:46

Дворец украинского олигарха под Киевом "отжали" под штаб военных медиковФотоВидео

23:27

"Сегодня был полезный день для нашей защиты": Зеленский обратился к украинцамВидео

23:18

Ряд стран НАТО скоро объявят об отправке танков Украине - Пентагон

22:54

Резников сообщил о планах противника на Донбассе

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять