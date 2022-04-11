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Бутылка и фотоаппарат Canon на клею: в Украине распаковали российский БПЛА Орлан-10 за 120$ тысяч

11 апреля 2022, 13:32

Украинские военные отправили фото деталей беспилотника Орлан-10 на Запад – там не верят, что в России современные БПЛА выглядят именно так.

БПЛА Орлан-10 - уникальная разработка России / Скриншот

Военные распаковали один из сбитых российских беспилотных летательных аппаратов Орлан-10, при помощи которого войска России следят за украинскими позициями. Выяснилось, что в блоке съемки в БПЛА закреплен фотоаппарат Canon на липкой ленте, а топливо и вовсе подается через часть пластиковой бутылки с пробкой. Фотографии аппарата отправили на Запад – там не верят, что это такой современный российский беспилотник.

На видео, которое появилось в Сети, военный рассказывает о том, что в блоке съемки Орлана-10 находится обычный фотоаппарат Canon, прилепленный к корпусу аппарата липкой лентой. Регулятор приближения картинки залит клеем.

Читайте такжеБойцы ВСУ впервые ударили из ПЗРК Starstreak и уничтожили два БПЛА оккупантов РФ"По-современному" в беспилотник подается и топливо – через часть пластиковой бутылки, закрученной пробкой.

"Без бутылки Россия - не Россия", - говорит автор видео.

Также он подчеркнул, что фотографии некоторых деталей БПЛА отправили на Запад. Там не верят в достоверность фотоснимков – современный беспилотник так выглядеть не может – и считают, что украинцы их якобы обманывают.

Разборка российского БПЛА Орлан-10 / Скриншот
Разборка российского БПЛА Орлан-10 / Скриншот

К слову, БПЛА Орлан-10 российские пропагандисты называли "уникальной отечественной разработкой" с "запатентованными решениями".

ВСУ сбивают беспилотники Орлан в Украине

Военослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в конце марта опубликовали фотографию сбитого российского БПЛА Орлан-10. Беспилотник корректировал огонь вражеской артиллерии, из-за чего враг обстреливал украинский позиции и мирные деревни за линией фронта.

7 апреля бойцы ВСУ сбили Орлан-10 в Луганской области. Бойцы раскритиковали так называемую "вторую российскую армию мира", поскольку сам беспилотник фактически состоял из разных аппаратов и держался на скотче.

Примечательно, стоимость беспилотника Орлан-10, по разным оценкам экспертов, от 87 до 120 тысяч долларов.

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