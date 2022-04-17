Война в Украине: новое наступление оккупантов начнется в ближайшие дни - NBC

Битва за Донбасс станет ключевой в сражении с Россией / Reuters

Российские оккупанты могут начать следующую фазу своей военной кампании в Украине уже в это воскресенье или в начале следующей недели.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных представителей в оборонном ведомстве США.

Официальные лица, имена которых не называются, заявили, что США работают над тем, чтобы убедить союзников направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов, чтобы они не закончились во время наступления.

По оценке США, это может произойти в ближайшие дни, добавили они.

Битва за Донбасс

7 апреля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что именно битва за Донбасс станет ключевой в сражении с Россией. От нее будет зависеть дальнейший ход войны в Украине.

10 апреля стало известно, что Россия уже запустила первый этап наступления своих войск на Донецкую и Луганскую области.

В Министерстве внутренних дел заявили, что "большое сражение за Донбасс" уже началось, ведь там в течение длительного времени активно идут бои.

11 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе резко ухудшилась погода. Из-за регулярных дождей российским оккупантам будет труднее наступать на позиции защитников Украины.

Военный эксперт Юрий Федоров считает, что Россия в последние две недели из-за своих военных провалов пересмотрела стратегические цели войны в Украине. Если сначала Кремль ставил себе задачу захватить Киев и другие крупные города, сместить руководство Украины и назначить на их место новых персонажей, которые будут лояльны к России, то теперь такие задачи уже не ставятся. Сейчас новой целью Путина является достичь военного успеха на Донбассе.

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