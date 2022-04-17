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Кремль готовится провести десантную морскую операцию в Украине – Генштаб

17 апреля 2022, 09:30

Также РФ перемещает в Украину военные силы из Курской, Брянской и Воронежской областей.

российский военный корабль в Черном море
Российский военный корабль в Черном море/ Reuters

Российская оккупационная армия готовится провести в Украине десантную морскую операцию.

Для этого армия РФ готовит военных из подразделений двух отдельных бригад морской пехоты, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации по состоянию на 6:00 17 апреля.

"Ведется подготовка подразделений 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты к проведению морской десантной операции. Информация сейчас уточняется", – говорится в сообщении.

Также Россия стягивает на украинские территории свои подразделения из Курской, Брянской и Воронежской областей. При этом у тех российских подразделений, которые уже находятся в Украине, значительные проблемы с обеспечением. Хотя они смогли накопить значительные запасы боеприпасов.

Среди российских оккупантов уже накапливается недовольство отсутствием ротации, недостаточным количеством техники, качеством топлива и питания.

"В подразделениях оккупантов, находящихся на линии непосредственного столкновения, растет недовольство личного состава, морально-психологическое состояние остается на низком уровне. Российские военнослужащие постоянно жалуются на отсутствие ротации, технику, которая постоянно выходит из строя, качество поставляемого топлива и питания", – отмечают в Генштабе ВСУ.

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты могут начать следующую фазу своей военной кампании в Украине уже в это воскресенье или в начале следующей недели. Об этом сообщило NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных представителей в оборонном ведомстве США.

Ранее военный эксперт Юрий Федоров рассказал, при каких условиях Украина сможет добиться, чтобы РФ вывела все свои войска на позиции по состоянию на 23 февраля.

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