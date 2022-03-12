В Киеве на Подоле сбили вражеский беспилотник, загорелось здание

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Пожар в центре столицы ликвидировали спасатели.
В субботу, 12 марта, в центре Киева на Подоле загорелась кровля административного здания.
Как сообщили в пресс-службе ГосЧС в 7:34 пожар на на ул. Хорива был локализирован на площади 50 кв. м, 8:34 – ликвидирован.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 6:17. На место происшествия немедленно прибыли огнеборцы 14-й Государственной пожарно-спасательной части.
"По прибытию бойцы установили, что в результате попадания неизвестного объекта горит кровля 4-этажного административного здания", - говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет.
Советник главы МВД Антон Геращенко написал в своем Telegram-канале, что на Подоле в Киеве произошел взрыв, в результате которого произошло возгорание помещения Сбербанка.
Предварительно установлено, что по указанному адресу был сбит беспилотный летательный аппарат.
Как сообщил журналист Андрей Цалиенко, в беспилотнике-камикадзе "Куб", который упал на Подоле, была взрывчатка.
Как сообщал Главред, утром в субботу, 12 марта, в Генштабе заявили, что большинство российских подразделений на территории Украины уже деморализовано. Многие российские солдаты либо сдаются в плен, либо малыми группами бегут к границе.
Тем временем, по данным разведки, Россия готовится привлечь к войне против Украины наемников из разных стран мира. В частности, страна-агрессор планирует ввести подразделения из Ливии и Сирии.
Другие новости:
- РФ готовит два варианта ядерного шантажа – глава украинской разведки
- Наступление РФ захлебнулось, не хватает ресурсов: Россия начала мобилизацию в ОРДЛО и Крыму
- Никакого дипломатического решения в войне России против Украины не предвидится - CNN
- В США изучают возможность отправки Украине средств ПВО и других вооружений для защиты от РФ - СМИ