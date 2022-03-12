В Киеве на Подоле сбили вражеский беспилотник, загорелось здание

Пожар в Киеве на Подоле возник утром 12 марта / Фото t.me/dsns_telegram

В субботу, 12 марта, в центре Киева на Подоле загорелась кровля административного здания.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС в 7:34 пожар на на ул. Хорива был локализирован на площади 50 кв. м, 8:34 – ликвидирован.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 6:17. На место происшествия немедленно прибыли огнеборцы 14-й Государственной пожарно-спасательной части.

"По прибытию бойцы установили, что в результате попадания неизвестного объекта горит кровля 4-этажного административного здания", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

Пожар на Подоле уже ликвидирован / Фото t.me/dsns_telegram

Советник главы МВД Антон Геращенко написал в своем Telegram-канале, что на Подоле в Киеве произошел взрыв, в результате которого произошло возгорание помещения Сбербанка.

Предварительно установлено, что по указанному адресу был сбит беспилотный летательный аппарат.

Как сообщил журналист Андрей Цалиенко, в беспилотнике-камикадзе "Куб", который упал на Подоле, была взрывчатка.

На Подоле сбили беспилотник / Фото t.me/Pravda_Gerashchenko

Сбитый беспилотник / Фото t.me/Pravda_Gerashchenko

Как сообщал Главред, утром в субботу, 12 марта, в Генштабе заявили, что большинство российских подразделений на территории Украины уже деморализовано. Многие российские солдаты либо сдаются в плен, либо малыми группами бегут к границе.

Тем временем, по данным разведки, Россия готовится привлечь к войне против Украины наемников из разных стран мира. В частности, страна-агрессор планирует ввести подразделения из Ливии и Сирии.

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