Эрдоган созвонился с Путиным из-за войны и заговорил о переговорах с Украиной

Стороны обсудили события вокруг продолжающейся полномасштабной агрессии РФ против Украины.

Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с Владимиром Путиным / Скриншот из видео, УНИАН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в субботу телефонный разговор с главой государства-агрессора РФ Владимиром Путиным.

Среди прочего, обсуждались события вокруг продолжающейся полномасштабной агрессии РФ против Украины, сообщает агентство Анадолу.

Президент Турции отметил, что Анкара придает значение скорейшему прекращению боевых действий между РФ и Украиной путем переговоров, говорится в сообщении.

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Ранее Эрдоган заявил о том, что война между Украиной и Россией должна быть закончена путем дипломатии.

По его мнению, недавняя успешная "зерновая сделка" и обмен пленными между ВСУ и русскими оккупантами доказали реалистичность дипломатического варианта окончания войны.

Напомним, соглашение по "зерновой инициативе" было продлено ещё на четыре месяца, сообщил ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Украина продолжает экспортировать через три морских глубоководных порта свою агропродукцию. В частности, с 1 августа и по сей день 25 миллионов тонн мы отправили на нужды мира.

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