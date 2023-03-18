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Украина не пошла на ультиматум РФ: "зерновую сделку" продлили на четыре месяца

18 марта 2023, 17:05
Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении соглашения по экспорту украинского зерна.
зерно
Зерновое соглашение продлено / Facebook/oleksandr.kubrakov

Соглашение по "зерновой инициативе" было продлено ещё на четыре месяца, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Это означает, что Украина продолжает экспортировать через три морских глубоководных порта свою агропродукцию. В частности, с 1 августа и по сей день 25 миллионов тонн мы отправили на нужды мира", — написал Кубраков в Facebook.

В то же время министр отметил, что главным вызовом является ускорение инспекционных проверок в Турции.

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"Это позволит миру получить еще больше украинской агропродукции. Также продолжаем работу по присоединению к Зерновой инициативе портов Николаевской области и расширению номенклатуры грузов", — указал он.

Позиция Турции

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в городе Чанаккале отметил, что Черноморская зерновая инициатива, которая призвана доставлять украинское продовольствие в другие страны мира во время войны, продолжена, сообщает Sky News.

"Срок действия соглашения для "зеленого коридора" истекал сегодня. В результате наших переговоров с обеими сторонами, мы обеспечили продление этого соглашения", — заявил Эрдоган.

В то же время, президент Турции не раскрыл деталей относительно продолжительности продления этого соглашения.

Как известно, Россия ранее выступала за продление срока действия соглашения лишь на 60 дней, когда Украина настаивала на 120-дневном периоде.

Что известно о зерновом соглашении

  • 22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создание безопасных маршрутов.
  • 17 ноября стало известно о продлении "зерновой инициативы" еще на 120 дней. ООН и Турция остались гарантами реализации этой инициативы.
  • 13 марта в России заявили, что "зерновое соглашение" будет продлено на 60 дней, вместо 120, в Украине на это согласие не дали.

Россия заявляла о своем выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабле Черноморского флота с помощью беспилотников".

После этого в Минобороны России отметили, что такое решение было принято после того, как якобы "выяснилось, что дроны для атаки на Севастопольскую бухту запускали из морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море".

30 октября глава Министерства инфораструктуры Александр Кубраков сообщил, что действие "зернового коридора" заблокировано Россией. По его данным, судно Ikaria Angel с 40 тыс тонн зерна для Эфиопии в рамках Всемирной продовольственной программы ООН не смогло в воскресение выйти из украинского порта, как планировалось, из-за действий России.

Позже стало известно, что движение 218 судов фактически заблокированы из-за отсутствия разрешения от Совместного координационного центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций.

ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору на 31 октября. В понедельник из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с 355 тысячами тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы, несмотря на отказ РФ от зерновой сделки.

Больше новостей:

Реджеп Тайип Эрдоган Александр Кубраков зерновая сделка
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