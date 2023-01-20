Эрдоган сделал Зеленскому очень странное предложение из-за Путина

Сегодня, 20 января, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как сообщает Hurriyet, президенты обсудили развитие российско-украинской войны.
В ходе разговора турецкий президент сделал странное предложение Владимиру Зеленскому. Эрдоган заявил, что готов стать посредником в войне, начатой Россией.
"Турция готова внести мощный дипломатический вклад в установление крепкого мира между Россией и Украиной, а также взять на себя задачу содействовать решению конфликта и быть посредником в этом процессе", - говорится в сообщении.
Также во время разговора турецкий президент выразил соболезнования по поводу трагической катастрофы вертолета в Броварах 18 января.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что война между Украиной и Россией должна быть закончена путем дипломатии.
По мнению Эрдогана, недавняя успешная "зерновая сделка" и обмен пленными между ВСУ и русскими оккупантами доказали реалистичность дипломатического варианта окончания войны.
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