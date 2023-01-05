Эрдоган потребовал от Путина немедленно прекратить огонь в Украине

Президент Турции призвал Путина к миру и переговорам, которые должны быть подкреплены односторонним объявлением о прекращении огня.

Эрдоган, Путин / скриншот из видео, УНИАН

Сегодня, 5 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил своему коллеге, президенту РФ Владимиру Путину.

Как сообщает пресс-служба президента Турции, Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным обсудил войну в Украине и потребовал прекратить огонь.

"Во время телефонного разговора обсуждались турецко-российские отношения, в частности энергетические, а также региональные вопросы, в частности российско-украинская война и Сирия", - говорится в сообщении.

Эрдоган отметил, что переговоры по российско-украинской войне принесли положительные результаты, такими он назвал инициативу по созданию зернового коридора, обмену пленными и созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Президент Турции призвал Путина к миру и переговорам, которые должны быть подкреплены односторонним объявлением о прекращении огня и "видением справедливого решения".

Эрдоган назвал темы будущих переговоров с Зеленским

5 января президент Турции также проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает агенство Анадолу, разговор пройдет уже после переговоров с Путиным.

"Обсудим с Зеленским итоги беседы с президентом России Владимиром Путиным и пути смягчения отношений РФ и Украины. Затронем тему "зернового коридор", экспорта аммиака, удобрений", - заявил турецкий лидер на заседании глав представительств правящей Партии справедливости и развития в провинциях Турции.

Эрдоган также отметил, что Турция нацелена на продвижение диалога России и Украины.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что война между Украиной и Россией должна быть закончена путем дипломатии.

По мнению Эрдогана, недавняя успешная "зерновая сделка" и обмен пленными между ВСУ и русскими оккупантами доказали реалистичность дипломатического варианта окончания войны.

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