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Россия в Бахмуте бросает в бой вагнеровцев и десантников, ситуация очень напряженная – Маляр

2 апреля 2023, 20:33
Силы обороны Украины в сложных условиях действуют грамотно и останавливают вражеское продвижение, сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
Маляр, Бахмут
Оккупанты России несут серьезные потери в Бахмуте, но продолжают атаковать - Маляр / Коллаж Минобороны Украины, соцсети

В Бахмуте очень напряженная ситуация. Оккупанты России бросают в бой не только боевиков ЧВК Вагнера, но и подразделения десантников. Захватчиков не останавливают даже очень большие потери. Силы обороны Украины в сложных условиях останавливают попытки врага продвинуться вперед. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В своем Telegram-канале она рассказала о том, что на Бахмутском направлении сложная обстановка. Российские оккупанты несут большие потери, но продолжают наступать, подключая к атакам профессиональные подразделения десантных войск.

"Враг делает попытки задействовать не только "вагнеровцев", но и профессиональные подразделения десантников", - сказала Маляр.

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В такой ситуации украинским войскам в сложных условиях приходится останавливать продвижение оккупантов.

"Нашим защитникам приходится в сложных условиях останавливать продвижение противника", - отметила замминистра.

Также она добавила, что ВСУ предпринимают взвешенные и грамотные шаги, а командование группировки войск Хортица, которое действует на месте, владеет ситуацией.

"Реагирование на текущую ситуацию осуществляется грамотно с учетом всех обстоятельств, задач и принципа военной целесообразности", - подчеркнула Анна Маляр.

Ситуация в Бахмуте

В американском Институте изучения войны ранее сообщили, что ВСУ возобновили свои позиции вокруг Бахмута Донецкой области и продолжают удерживать город. Боевики ЧВК Вагнера дошли до центра Бахмута, их флаг был обнаружен при помощи геолокации примерно в 400 метрах от здания городской администрации.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что оккупанты РФ атакуют на четырех направлениях, однако не могут добиться существенного продвижения. Врагу не удается захватить Бахмут, оккупанты пытаются окружить Авдеевку.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский рассказал о том, что ВСУ на Донецком направлении отбили некоторые позиции, захваченные ранее войсками России, и готовятся вести там оборонительные действия. По его словам, враг штурмует Авдеевку, Марьинку и Карловку, но практически без поддержки военной техникой.

Смотрите видео ТСН - как бойцы ВСУ вывозят людей из Бахмута

Война России против Украины:

ВСУ Бахмут войска России Анна Маляр война России и Украины
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